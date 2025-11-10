Коломойський і Боголюбов повинні виплатити ПриватБанку понад $3 млрд, - рішення Високого суду Англії

Високий суд Англії зобов’язав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова виплатити ПриватБанку понад $3 млрд відшкодування та судових витрат після визнання їх винними у масштабному шахрайстві. Як повідомляє пресслужба ПриватБанку, ці суми повинні бути сплачені до 24 листопада 2025 року, інакше на них нараховуватимуться відсотки.

Основна сума збитків, яку Коломойський та Боголюбов мають відшкодувати державному банку визначена судом у розмірі $1,7 млрд. Високий суд Англії також зобов’язав їх сплатити відсотки у розмірі $1,1 млрд та здійснити авансовий платіж для покриття витрат ПриватБанку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів ($99, 5 млн).

Ексвласники ПриватБанку звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції. Однак обидва клопотання Коломойського та Боголюбова були відхилені судом.

Суддя Трауер зазначив, що їхні позиції "…були за своєю суттю неправдоподібними та побудованими на свідомій брехні", а також що намагання пана Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій "була глибоко оманливою та недоброчесною". Судом було встановлено, що і Коломойський, і Боголюбов представили "позицію, яка мала на меті ввести суд в оману".

Якщо вищезгадані суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера — Уряду України. Ці активи перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

Нагадаємо, Високий суд Лондона 30 липня 2025 року ухвалив фінальне рішення у справі ПриватБанку проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та афілійованих компаній, визнавши їх винними в незаконному виведенні понад $1,9 млрд.