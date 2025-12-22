Коломойский и его партнер вылетели из списка самых богатых украинцев. Какой капитал у них остался

Несмотря на это, их состояние все еще остается немалым

Бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас находится в СИЗО в рамках расследования дела об организации заказного убийства, больше не один из 25 самых богатых людей Украины. Также в рейтинг отечественных богачей не вошел его партнер Геннадий Боголюбов.

Что нужно знать:

Тройка лидеров в списке самых богатых людей Украины осталась такой же, как и в прошлом году

Более трети топ 25 богачей — представители IT-сектора

В перечень самых богатых людей Украины-2025 вошли четыре женщины

Рейтинг самых богатых украинцев 2025 года составил "Фокус". Наиболее состоятельные украинцы уходящего года — Ринат Ахметов (Владелец Группы SCM), Виктор Пинчук (владелец Группы Interpipe) и Влад Яценко (соучредитель Revolut). Год назад тройка лидеров была такая же.

Состояние Коломойского уменьшилось — что известно

Коломойский не вошел в 25 самых богатых украинцев в 2025 году, хотя в 2024 занял 8 место с состоянием $940 млн. Капитал бизнесмена "на бумаге" сейчас составляет примерно $600 млн. Состояние Коломойского уменьшилось из-за пребывания в СИЗО, санкций и потери контроля над ключевыми активами.

Игорь Коломойский

Большая часть его активов арестована, национализирована или остановлена. Кроме того, доступ Коломойского к его зарубежным счетам ограничен. В ноябре 2025 года Высокий суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова уплатить "ПриватБанку" более $3 млрд с основной суммой убытков, процентами и судебными издержками.

Геннадий Боголюбов больше не один из самых богатых украинцев – почему

Партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который в 2024 году занял 15 место с состоянием $625 млн, также не попал в рейтинг этого года. Летом 2024 года он уехал из Украины, оставшись на свободе. Также Боголюбову удалось сохранить не попавшую под аресты часть оффшорной ликвидности.

Геннадий Боголюбов

Он имеет долю в ферросплавном холдинге в Украине (около $500 млн), а также недвижимость в Лондоне и счета в Израиле, Швейцарии и Кипре. Однако этих активов недостаточно, чтобы погасить обязательства перед ПриватБанком по решению Высокого суда Лондона.

Как сообщал "Телеграф", Коломойский на суде 17 декабря интересно высказался о выборах и мирном договоре. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на следующие президентские выборы.