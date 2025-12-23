Графіки не діють: де в Україні зникло світло після ранкової атаки (список областей)

Фахівці зроблять все можливе, щоб повернути українцям світло

У вівторок, 23 грудня, Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. У деяких областях запроваджені аварійні відключення електроенергії та виникли перебої зі світлом.

Що треба знати:

Під час чергової атаки на енергетичну систему України росіяни сконцентрувалися на західних регіонах

Застосовано аварійні відключення, світло зникло у ряді областей

У Рівному скасували рух кількох тролейбусних маршрутів

Про це повідомили у Міненерго. Рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, щойно дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійні відключення діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Житомирській областях. Нагадаємо, на час застосування аварійних відключень погодинні графіки не діють в областях, де їх задіяно.

Крім того, світло частково зникло у Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Кам'янці-Подільському. У Рівному через перебої з електропостачанням тролейбуси тимчасово не курсують за маршрутами № 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12. Рух здійснюється лише за маршрутами № 4, 4А, 9, 9А. Для перевезення пасажирів додатково будуть випущені автобуси.

Перед атакою автор Telegram-каналу "Николаевский Ванек" попереджав, що основною метою ударів можуть бути енергетичні та залізничні об'єкти у Київській, Черкаській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. Він додав, що серед потенційних цілей ворога як нові об'єкти, так і ті, що вже були під ударами.

Як повідомляв "Телеграф", під час атаки 23 грудня вибухи пролунали у місті Бурштин Івано-Франківської області. Там розташовано Бурштинську ТЕС, що є найбільшою у західній частині країни та вже зазнавала руйнівних ударів.