Графики не действуют: где в Украине исчез свет после утренней атаки (список областей)

Специалисты сделают все возможное, чтобы вернуть украинцам свет

Во вторник, 23 декабря, Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В некоторых областях введены аварийные отключения электроэнергии и возникли перебои со светом.

Что нужно знать:

Во время очередной атаки на энергетическую систему Украины россияне сконцентрировались на западных регионах

Применены аварийные отключения, свет исчез в ряде областей

В Ровно отменили движение нескольких троллейбусных маршрутов

Об этом сообщили в Минэнерго. Спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Аварийные отключения действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Житомирской областях. Напомним, на время применения аварийных отключений почасовые графики не действуют в областях, где они задействованы.

Кроме того, свет частично исчез в Ровно, Тернополе, Хмельницком, Каменце-Подольском. В Ровно из-за перебоев с электроснабжением троллейбусы временно не курсируют по маршрутам № 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12. Движение осуществляется только по маршрутам № 4, 4А, 9, 9А. Для перевозки пассажиров будут дополнительно выпущены автобусы.

Перед атакой автор Telegram-канала "Николаевский Ванек" предупреждал, что основной целью ударов могут стать энергетические и железнодорожные объекты в Киевской, Черкасской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Он добавил, что среди потенциальных целей врага как новые объекты, так и те, что уже были под ударами.

Как сообщал "Телеграф", во время атаки 23 декабря взрывы прогремели в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Там расположена Бурштынская ТЭС, которая является крупнейшей в западной части страны и уже попадала под разрушительные удары.