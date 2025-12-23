Хворих відправлять на фронт? Чи все не так? Правда про зміни в мобілізації та ВЛК, які готують українцям

Решетилова пояснила, чому ВЛК визнають придатними тих, хто не може воювати

Через брак особового складу в армії військово-лікарські комісії нібито скоротять список хвороб, за якими людей визнають непридатними до служби. Таку заяву приписали військовій омбудсменці Ользі Решетиловій телеграм-канали.

Що треба знати

Міноборони працює над посиленням, а не послабленням вимог до здоров'я

ВЛК оцінюють здоров'я фрагментарно

Статус напрацювань невідомий

Згідно з цією інформацією, відповідні зміни нібито готує Міністерство оборони. Також стверджувалося, що вимоги до здоров'я призовників уже значно послабили через нестачу солдатів, і багато мобілізованих, яких формально визнали придатними, фізично не можуть виконувати завдання на фронті.

Приклад повідомлення у телеграм-каналах - скриншот

Проте сама Решетилова спростувала ці повідомлення. Вона написала у своєму Facebook, що ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про її слова, а деякі навіть дописали, що вона нібито закликає мобілізовувати людей з інвалідністю.

Омбудсменка пояснила: в інтерв'ю виданню "Главком" вона говорила зовсім про інше. Їй відомо, що в Департаменті охорони здоров'я Міноборони опрацьовують зміни до наказу №402. Але суть цих змін протилежна — виключити деякі хвороби з переліку тих, за якими людей сьогодні визнають придатними.

"Тобто йдеться не про звуження переліку непридатних, а навпаки — про перегляд і посилення вимог до стану здоров'я військовозобов'язаних або військовослужбовців", — написала Решетилова.

Вона додала, що нинішній підхід ВЛК потрібно змінювати. Комісії мають оцінювати не лише окрему хворобу зі списку, а весь стан здоров'я людини загалом. Адже буває, що у військовослужбовця три хвороби, за кожною окремо йому пишуть "придатний", але разом вони не дають змоги виконувати бойові завдання.

Решетилова також зазначила, що не знає, на якій стадії зараз ці напрацювання Міноборони.

