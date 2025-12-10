Втратили статус – втратили бронь: Кабмін дозволив забирати відстрочку миттєво без жодного попередження

Кабмін змінив правила бронювання військовозобов'язаних

Кабінет Міністрів змінив правила бронювання для військовозобов'язаних, і тепер відстрочку можуть забрати миттєво. Якщо підприємство втратило статус критично важливого, його працівники лишаються без захисту від мобілізації – навіть якщо до цього були заброньовані.

Що треба знати

У деяких випадках бронювання скасовують миттєво

Право на бронювання отримали працівники Червоного Хреста України та українських неурядових організацій

Керівники зобов'язані протягом 5 робочих днів анулювати відстрочки через "Дію" після закінчення терміну дії рішення

Про нові зміни повідомив народний депутат Ярослав Федієнко. Як саме змінилися умови бронювання, хто тепер отримав право на відстрочку, і що загрожує підприємствам за порушення нових правил, читайте у матеріалі.

Червоний Хрест і гуманітарні організації тепер можуть бронювати своїх працівників

Постанова Кабміну 1608

Уряд розширив перелік організацій, чиї співробітники мають право на бронювання. Тепер до списку потрапили працівники Товариства Червоного Хреста України та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів.

Постанова Кабміну 1608

Для цих категорій діє особливий порядок: бронювання припиняється автоматично, як тільки завершується проєкт, розривається договір або організацію виключають зі спеціального переліку. Раніше такої можливості у гуманітарних організацій взагалі не було – тепер держава визнала їхню роль у підтримці населення під час війни.

Міжвідомча робоча група отримала реальну владу над лімітами бронювання

Одна з найважливіших змін – посилення ролі Міжвідомчої робочої групи з питань призову. Цей орган створили ще влітку 2024 року, до нього увійшли заступники керівників Міноборони, Мінекономіки, МВС, МОН та розвідки.

Раніше Міноборони могло самостійно збільшувати ліміти бронювання понад 50 відсотків. Тепер це можливо лише за рекомендацією Міжвідомчої групи. Рішення про право підприємств на бронювання та конкретні ліміти прийматиме Міноборони, але вже на підставі пропозицій цієї групи.

Усі рішення вноситимуться до Єдиного переліку через систему "Дія". У документі обов'язково мають бути зазначені код ЄДРПОУ, повна назва організації, збільшений ліміт, загальна кількість військовозобов'язаних та термін дії – до одного року для більшості категорій.

П'ять днів на оформлення – інакше бронювання згорає

Постанова встановлює жорсткі терміни для критично важливих підприємств. Після того як у "Дії" з'являється зміна ліміту, у керівництва є лише п'ять робочих днів, щоб оформити бронювання. Якщо не встигли – рішення Міноборони втрачає силу.

Такі ж п'ять днів діють і у зворотному напрямку. Коли закінчується термін дії рішення, керівники зобов'язані протягом п'яти робочих днів анулювати відстрочки через "Дію". Для окремих категорій військовозобов'язаних переведення на спеціальний військовий облік відбувається автоматично протягом 24 годин.

Підприємства тепер відповідають за кожного заброньованого працівника

Нова постанова запроваджує додаткову відповідальність для критично важливих підприємств. Кількість заброньованих працівників не може перевищувати загальну кількість військовозобов'язаних, яка зазначена в рішенні держоргану про визнання підприємства критично важливим.

Керівники мають стежити, щоб не порушувати встановлені ліміти. А в саме рішення про критичну важливість підприємства тепер включають інформацію про загальну кількість військовозобов'язаних співробітників та кількість тих, хто підлягає бронюванню. Це означає, що держава посилює контроль над тим, скільки людей реально потребують відстрочки, а не просто надає бронь усім підряд.

