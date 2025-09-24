Адвокатка розповіла, що потрібно обов'язково зробити перед мобілізацією та ВЛК

Декларацію з лікарем потрібно укладати перед ВЛК. В майбутньому це впливає на соцзахист та виплати

Військовозобов'язані можуть пройти ВЛК як у своєму територіальному центрі, так і в іншому. Однак до цього потрібно підготуватися.

Юристка та адвокатка Світлана Ярошенко розповіла, що перед тим, як відправлятися у військо всім потрібно укладати декларацію з сімейним лікарем, якщо її немає. Це потрібно для того, щоб мати дані про захворювання до призову на службу.

Повну розмову з адвокаткою читайте за посиланням: Чотирьох гвинтів у хребті мало, треба шість: юристка про ВЛК та підстави для списання з військового обліку

Юристка наголосила, що хвороби можуть розвиватися. Як приклад — невеликі грижі, які з плином часу можуть призвести до погіршення стану та навіть до інвалідності. В разі погіршення стану військового, ВЛК може встановити зв’язок зі службою — це впливає на соціальний захист людини та на допомогу.

Від того, який буде причинний зв'язок захворювання — чи з проходженням військової служби чи із захистом Батьківщини, — залежатиме розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення відсотків втрати працездатності або групи інвалідності та соціальний захист. Світлана Ярошенко, адвокатка

Світлана Ярошенко наголошує — при пораненнях факт пов'язаності із захистом Батьківщини визначити набагато простіше, ніж при хворобах чи травмах.

Як підписати декларацію з лікарем

В будь-якій державній лікарні не залежно від місця проживання українці можуть підписати декларацію із лікарем. Для цього потрібно звернутися до реєстратури медзакладу. Потрібні: паспорт, РНОКПП (ідентифікаційний код), мобільний телефон. Лікар, у якого є вільні місця, внесе ваші дані в електронну систему, а вам на телефон прийде SMS з кодом для підтвердження. Після цього декларацію роздрукують для перевірки, а ви маєте підписати два примірники, один з яких залишається у вас.