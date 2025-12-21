Деякі пенсіонери можуть отримувати доплату щомісяця: що для цього потрібно

Лише певні категорії підпадають під виплати

В Україні для пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, передбачено додаткові державні гарантії та доплати до пенсії. Однак для цього є кілька важливих умов.

Що потрібно знати:

Доплата надається лише непрацюючим пенсіонерам

Якщо розмір пенсії менше 3758 гривень, призначається доплата у сумі різниці

У разі працевлаштування чи отримання доходу право на доплату втрачається

Про це "Телеграфу" відповіли у Пенсійному фонді України у відповідь на відповідний запит. Там наголосили, що згідно з частиною другою статті 28 Закону України №1058, для непрацюючих громадян віком від 65 років мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється за наявності страхового стажу:

не менше 35 років — для чоловіків,

не менше 30 років – для жінок.

У цьому випадку пенсія повинна становити не менше 40% мінімальної заробітної плати, встановленої у держбюджеті на відповідний рік, і не нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

У той же час постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року №209 передбачено додаткові заходи соціального захисту. Зокрема, запроваджено щомісячну доплату до пенсії для осіб віком 65 років та старше, які:

не працюють і не отримують дохід, що оподатковується єдиним соціальним внеском,

мають необхідний страховий стаж (35 років та 30 років),

отримують пенсію, призначену згідно із Законом №1058,

Виплата призначається у тому випадку, якщо загальний розмір пенсії, розрахований з урахуванням страхового стажу, не сягає 3758 гривень. Розмір доплати визначається індивідуально та дорівнює сумі, якої не вистачає до встановленого рівня – 3758 гривень.

