Готуйте гроші. Як із 1 січня зростуть податки для ФОП

Суми відрахувань збільшаться

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум в Україні у 2026 році зростуть. До їхніх розмірів часто прив'язані податки та збори для підприємців, тому вони також зміняться з 1 січня.

Що треба знати:

Вже з 1 січня податки та збори для підприємців збільшаться

Зростуть суми всіх трьох виплат — єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок

Крім того, змінюються річні ліміти доходів ФОП всіх груп

Як зросте "мінімалка" та прожитковий мінімум

Згідно з законом "Про державний бюджет на 2026 рік" з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн (зараз 8 000 грн). Прожитковий мінімум для працездатних осіб, що зараз складає 3 028 грн збільшиться до 3328 грн.

Яким буде податок для ФОП у 2026 році

Збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму потягне за собою зростання єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску для підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування. Виплати збільшаться залежно від групи оподаткування:

для ФОП I групи – 332,8 грн на місяць

– 332,8 грн на місяць для ФОП II групи – 1 729,4 грн на місяць

– 1 729,4 грн на місяць для ФОП III групи — єдиний податок становить 5% від доходу і залежить від суми, заробленої за звітний період

Яким буде військовий збір для підприємців

Військовий збір для ФОП I та II груп зростає з 800 до 864,7 грн на місяць. Для підприємців III групи оподаткування цей збір залишиться таким, як і був — в розмірі 1% від доходу.

Єдиний соціальний внесок для ФОП — скільки треба буде платити у 2026 році

Мінімальний єдиний соціальний внесок складає 22% від мінімальної зарплати. Таким чином, він однаковий для підприємців всіх трьох груп. У наступному році ЄСВ для ФОП становитиме 1 902,34 грн (зараз 1 760 грн).

Річні ліміти для ФОП 2026

Розмір мінімальної зарплати впливає також на ліміти доходів ФОП на рік. Їх встановлюють з першого дня січня та не змінюють протягом року. Для кожної групи оподаткування ліміт доходів різний.

I група – 1 444 049 грн;

– 1 444 049 грн; II група – 7 211 598 грн;

– 7 211 598 грн; III група – 10 091 049 грн.

Як повідомляв "Телеграф", міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, який може кардинально змінити правила гри для сотень тисяч українських підприємців. ФОПи називають це "смертним вироком" та заговорили про Майдан.