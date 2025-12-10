Деякі пенсіонери отримають більше: які доплати передбачив уряд у бюджеті на 2026 рік

Скільки українці отримуватимуть на заслуженому відпочинку щомісяця та які категорії можуть розраховувати на додаткові виплати

Український парламент ухвалив держбюджет на 2026 рік, і тепер мільйони пенсіонерів по всій країні отримуватимуть інші суми виплат. Нові цифри торкнуться абсолютно всіх — від тих, хто отримує мінімальні виплати, до найзаможніших пенсіонерів з великим стажем.

Які конкретні зміни чекають на українських пенсіонерів у наступному році, хто отримає більше, а кого торкнуться обмеження через воєнний стан, "Телеграф" дізнався в юристки, адвокатки з питань трудового, корпоративного та адміністративного права Іванни Ковальчук.

Мінімальні виплати зростуть, а понаднормовий стаж коштує копійки

Закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік" встановлює новий прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Тепер ця сума становить 2595 гривень. Саме стільки отримуватимуть пенсіонери, які мають мінімальні виплати. Порівняно з минулим роком сума зросла.

Юристка Іванна Ковальчук

Ті пенсіонери, які працювали довше за встановлений законом стаж, отримують доплату. За кожен додатковий рік роботи держава доплачуватиме лише 25 гривень 95 копійок. Навіть якщо людина пропрацювала на 10 років більше норми, доплата становитиме лише майже 300 грн.

"Доплата за понаднормовий стаж у 2026 році становитиме 25 гривень 95 коп. за кожен додатковий рік стажу", — зазначає Іванна Ковальчук.

Непрацюючі чорнобильці отримають 2595 гривень доплати: хто ще може розраховувати на більше

Окрема категорія пенсіонерів, яка має право на додаткові виплати — люди, які проживають у Чорнобильській зоні і вже на заслуженому відпочинку. У 2026 році їхня доплата також зросте і становитиме 2595 гривень.

Ця сума виплачується додатково до основної пенсії і є формою компенсації за проживання на радіаційно забруднених територіях.

Крім того, держбюджет на 2026 рік передбачає, що під час воєнного стану пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (тобто 25 950 гривень), будуть обмежені.

Порядок такого обмеження визначається Кабміном, Іванна Ковальчук.

Пенсіонери за кордоном та на окупованих територіях мають пройти ідентифікацію

Окрема увага — пенсіонерам, які зараз перебувають за межами України або на тимчасово окупованих територіях. Щоб продовжувати отримувати свої виплати, їм обов'язково потрібно пройти процедуру ідентифікації, нагадує юристка. Без цього пенсійні виплати можуть бути призупинені або взагалі припинені.

Ця вимога введена для того, щоб перевірити, чи дійсно людина є отримувачем пенсії і чи не відбуваються зловживання з боку тих, хто незаконно отримує чужі виплати. Процедура ідентифікації доступна через Пенсійний фонд та інші державні органи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що пенсію підвищать два рази за рік. Перший етап стартує з 1 січня 2026 року, коли зросте прожитковий мінімум. Другий етап відбудеться 1 березня 2026 року — традиційна щорічна індексація пенсій.