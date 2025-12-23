По 50 тысяч за рождение ребенка и не только. Какие выплаты в 2026 году могут получить родители

На некоторую помощь могут рассчитывать семьи, где дети рождены в 2025 году

С января 2026 в Украине вырастут детские социальные выплаты. Введена не только единоразовая выплата 50 тысяч грн при рождении ребенка, а и ряд других программ.

Что нужно знать:

С 2026 неработающим матерям будут платить по 7 тысяч во время беременности

На дополнительную выплату могут рассчитывать дети, рожденные в 2025 году

Возросла помощь для родителей по уходу за ребенком с инвалидностью

Согласно закону Украины от 05.11.2025 № 4681-ІХ, с января 2026 года ожидается изменение социальных детских выплат для родителей. В частности, единоразовая денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка будет составлять 50 000 грн (ранее была 41 280 грн). Пособие по уходу за ребенком до 1 года выросло до 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 грн/мес.

Как изменятся детские выплаты в 2026 году

Заметим, что семьи, ребенку которых по состоянию на 1 января 2026 еще не исполнится год, продолжат получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 гривен в месяц до достижения ребенком 1 года.

Также появятся "єЯсла", по программе которых по уходу за ребенком от 1 до 3 лет будут выплачивать пособие в размере 8 000 грн/мес. Деньги можно использовать на оплату детсада, кружков или других услуг по уходу. Для детей с инвалидностью 12000 грн/мес.

Не изменятся:

"Пакунок малюка" — остается в виде набора или денежной компенсации (около 8 451 грн), которую можно получить уже с 36-й недели беременности.

— остается в виде набора или денежной компенсации (около 8 451 грн), которую можно получить уже с 36-й недели беременности. "Пакунок школяра" — единоразовая выплата 5 000 грн для учащихся 1-го класса на школьные принадлежности.

Отметим, что официально не работающим женщинам в связи с беременностью и родами будут выплачивать помощь размером 7 000 грн. Помощь можно будет получить за 70 дней до родов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с 1 января возрастут налоги для ФЛП.