Мережа на межі? Нардеп відповів на "страшилки" західних ЗМІ про тотальний блекаут

Українська енергосистема суттєво пошкоджена російськими атаками, через це західні ЗМІ інколи видають апокаліптичні сценарії. Наприклад Washington Post пише, що хвиля масованих російських атак ставить енергетичну мережу України на межу колапсу, однак ці страшилки не відповідають дійсності.

Що треба знати:

Західні ЗМІ нерідко публікують статті, де перебільшують загрозу повного знеструмлення України

Попри всі намагання РФ занурити нашу країну у блекаут, їй це не вдається

Хоча проблеми будівництва захисних споруд на енергооб'єктах існують, рівень готовності високий

Таку думку "Телеграфу" у бліцінтерв'ю висловив Сергій Нагорняк — народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг: Атомники витягнуть 60% споживання: депутат про реальний стан енергосистеми, графіки та зиму

На його думку, західні ЗМІ можуть поширювати панічні настрої з певною метою. Реальна ситуація, хоча й важка, але не така похмура.

Адміністрація Трампа має свої цілі в досягненні миру в Україні, але якою ціною? Журналісти, які висвітлюють новини, також мають цілі в гонитві за увагою глядачів. Часто інформація, яку публікують навіть світові видання, не завжди відповідає дійсності. Минулого року одне британське видання публікувало, що в Україні не збудована жодна захисна споруда і нас чекає тотальний блекаут. Ця інформація абсолютно не відповідала дійсності, Сергій Нагорняк

Нардеп додав, що в Україні є проблеми з будівництвом захисних споруд другого і третього рівня, але попри те, у нас високий ступінь готовності. Навіть масштабними атаками Росії не вдається досягнути її мети — знеструмити та занурити в блекаут всю Україну.

Сергій Нагорняк пояснив, що ті відключення світла, що зараз є в Україні — не блекаути, а обмеження споживання. "Укренерго" балансує систему через відключення різних категорій споживачів.

Є знеструмлення в окремих регіонах після атак, але короткострокові — на добу-два. Немає такого, що якийсь регіон тижнями без електроенергії. Навіть Чернігівщина, яку ворог атакував кілька місяців поспіль, оговтується й електропостачання відновлюється, — резюмував експерт

