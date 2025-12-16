В Укренерго перестали вказувати кількість черг відключень світла не просто так: розкрито причину

Дивитись кількість годин потрібно у кожному регіоні окремо

Укренерго перестали зазначати обсяг відключень світла у своїх щоденних зведеннях. Цьому є вагома причина.

Що потрібно знати:

Кількість черг зникла зі зведеннь енергетиків

Ситуація в регіонах зі світлом може кардинально відрізнятись

Укренерго намагається оптимізувати роботу

Про це розповів експерт із міжнародних енергетичних та безпечних відносин Михайло Гончар у коментарі ТСН.

За його словами, зникнення кількості черг відключень пов’язане з тим, що зараз регіональне становище зі світлом дуже різне, а Укренерго — оператор об’єднаної енергосистеми усієї України.

"Зараз ми маємо ситуацію, коли регіональне становища дуже різне — в залежності від того, де ви перебуваєте. Ну, ви бачите, які проблеми є на Одещині, на Полтавщині. Зовсім інша ситуаці, скажімо, в західних регіонах України. І ми бачимо, що ситуація може змінюватись доволі динамічно. І по Києву так само, який є енергодефіцитним. Тому, тут я би сказав так, що значною мірою, те, що відбувається в окремих регіонах — це вже прерогатива, пов’язана з оператором розподільчої мережі. І потрібно дивитися, що, наприклад, показує по зазначеним регіонам ДТЕК. Він дає цю інформацію. Тому що тут залежить більше від регіонального оператора, безпосередньо, з яким має справу споживач", — зазначив він.

Було

Стало

За словами експерта, те, що зараз робить і Укренерго, і регіональні оператори, це спроба оптимізувати роботу в аномальних умовах для функціонування енергосистеми. У разі, коли було завдано ударів, і тим більше в умовах, коли потрібно готуватися і до нових можливих ударів.

