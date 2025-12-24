З 1 січня в Україні збільшиться прожитковий мінімум. Які виплати зростуть

Цей показник не мінявся у році, що минає

З 1 січня в Україні збільшується прожитковий мінімум. Від цього показника залежить низка виплат, які також зростуть.

Що треба знати:

У 2025 році прожитковий мінімум не збільшували

Зростання цього показника впливає на основні соціальні виплати

Зростуть мінімальна пенсія, соціальна допомога, аліменти

Згідно з законом "Про державний бюджет на 2026 рік" з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшиться до 3 328 гривень. Зараз він складає 3 028 гривень.

Однак ця сума відрізняється залежно від соціальної групи. Для осіб, які втратили працездатність, його встановлено на дещо нижчому рівні — 2 595. Саме такою з 1 січня буде мінімальна пенсія.

Прожитковий мінімум у 2026 році

На одну особу в розрахунку на місяць (загальний показник) — 3 209 грн

Діти віком до 6 років — 2 817 грн

Діти віком від 6 до 18 років — 3 512 грн

Працездатні особи — 3 328 грн

Особи, що втратили працездатність - 2 595 грн

Прожитковий мінімум в Україні

Збільшення прожиткового мінімуму — які виплати зростуть

Суму прожиткового мінімуму беруть за основу для визначення розміру низки виплат. Також збільшаться:

мінімальні пенсії;

розмір податкових соціальних пільг;

суми соціальної допомоги (для малозабезпечених, при народженні дитини тощо);

штрафи та державні збори, що базуються на прожитковому мінімумі для працездатних осіб.

Крім того, новий показник для працездатних громадян впливатиме на розрахунок податкової соціальної пільги та максимальну базу для ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Збільшиться і розмір аліментів.

Що таке прожитковий мінімум

Це — вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя й збереження здоров’я людини. До цього показника в України прив'язано розмір низки соціальних виплат.

