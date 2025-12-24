Скарги у сфері державної реєстрації розглядатимуть по-новому. Що зміниться з 1 січня

Підготовка до нового порядку вже ведеться

З 1 січня 2026 року в Україні зміниться порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Зміни торкнуться механізму оскарження рішень, дій або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації та територіальних органів Мін’юсту.

Про це повідомив Мін’юст. Мета нововведень — підвищення прозорості та ефективності адміністративних процедур і наближення їх до європейських стандартів.

Замість колегій будуть комісії

З 1 січня розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації здійснюватимуть комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Їх буде утворено при Міністерстві юстиції України та при міжрегіональних управліннях Мін’юсту.

Ключові нововведення у порядку оскарження

Уточнено перелік питань, на які поширюється розгляд скарг, зокрема:

дії, проведені в автоматичному режимі (оскарження результатів роботи електронних систем);

рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Мін'юсту;

повідомлення державних реєстраторів про виявлені факти використання їхніх ідентифікаторів доступу іншими особами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

Якщо суд скасує рішення Мін'юсту чи його територіального органу, прийнятого за результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, повторний розгляд такої скарги проводитися не буде. Це можливо лише за відповідним рішенням суду.

Якщо ж суд скасує рішення Мін'юсту чи його територіального органу про задоволення скарги у сфері державної реєстрації (що матиме наслідком внесення відомостей до реєстрів), Мін'юст чи його територіальний орган після надходження відповідного судового рішення, що набрало законної сили, у встановленому законодавством порядку вносить відповідні відомості та/або вчиняє реєстраційні дії в реєстрах, — пояснили у Мін'юсті

