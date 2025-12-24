Жалобы в сфере государственной регистрации будут рассматриваться по-новому. Что изменится с 1 января

Подготовка к новому порядку уже ведется

С 1 января 2026 года в Украине изменится порядок рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Изменения коснутся механизма обжалования решений, действий или бездействия государственного регистратора, субъектов государственной регистрации и территориальных органов Минюста.

Об этом сообщил Минюст. Цель новшеств — повышение прозрачности и эффективности административных процедур и приближение их к европейским стандартам.

Вместо коллегий будут комиссии

С 1 января рассмотрение жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов и субъектов государственной регистрации будут осуществлять комиссии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации. Они будут созданы при Министерстве юстиции Украины и при межрегиональных управлениях Минюста.

Ключевые нововведения в порядке обжалования

Уточнен перечень вопросов, на которые распространяется рассмотрение жалоб, в частности:

действия, произведенные в автоматическом режиме (обжалование результатов работы электронных систем);

решения, действия или бездействие территориальных органов Минюста;

уведомление государственных регистраторов о выявленных фактах использования их идентификаторов доступа другими лицами в Государственный реестр прав на недвижимое имущество или Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.

Если суд отменит решение Минюста или его территориального органа, принятого по результатам рассмотрения жалобы в сфере государственной регистрации, повторное рассмотрение такой жалобы производиться не будет. Это возможно только по соответствующему решению суда.

Если же суд отменит решение Минюста или его территориального органа об удовлетворении жалобы в сфере государственной регистрации (что будет являться следствием внесения сведений в реестры), Минюст или его территориальный орган после поступления соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу, в установленном законодательством порядке вносит соответствующие сведения и/или совершает регистраций, — уточнили в Минюсте

