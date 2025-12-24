Долар по 45? Аналітики дали прогноз курсу на 2026 рік

Цифри, закладені у бюджеті, занадто песимістичні

Гривня залишиться стабільною у 2026 році, незважаючи на песимістичні цифри у бюджеті. Аналітики прогнозують курс на рівні 42-45 гривень за долар без різких стрибків.

Що треба знати:

Експерти не прогнозують великої інфляції наступного року

У першому кварталі долар може здешевшати

Євро може подорожчати до 52 гривень

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов пояснили "Телеграфу", що саме утримає валюту від подорожчання.

Прогноз Олега Пензина

Економіст Олег Пендзин пояснив, що виділені Україні 90 мільярдів євро на два роки стануть запорукою стабільності гривні. Валюта може лише трохи послабитися під тиском міжнародних партнерів та кредиторів.

Експерт нагадав про пряму залежність курсу від західної макрофінансової допомоги. Поки вона надходить, серйозних потрясінь та великої інфляції чекати не варто.

"Що важливо розуміти? Падіння курсу автоматично призводить до росту цін на імпорт. А оскільки ми в імпорті сидимо дуже потужно, це миттєво серйозно вдарить по інфляції. А інфляція — це зубожіння населення, це соціальні проблеми, це незадоволення малозабезпечених", — сказав Пендзин.

Економіст зазначив, що напередодні можливих виборів ніхто не допустить інфляційних процесів. Бюджет цього року він назвав фестивалем нечуваної щедрості, а попереду українці можуть побачити ще більше соціальних програм.

В бюджеті на 2025 рік був закладений курс 45 гривень за долар. А середньорічний курс показав 42 гривні. І нічого не змінилося. Бо мали макроекономічне фінансування. Так, в бюджеті на наступний рік 45,6 гривні за долар. І що? Ну, 45 гривень не буде, повірте. Ну, хіба під дуже потужним тиском Міжнародного валютного фонду, наголосив Пендзин.

Він додав, що без партнерської допомоги курс міг би сягнути 50 гривень за долар. Державі довелося б шукати кошти на соціальні видатки іншими способами. Але зараз Україна забезпечена грошима на 2026-2027 роки.

Що про курс валют каже Сергій Мамедов

Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов спрогнозував курс у межах 43-45 гривень за долар. Євро може подорожчати до 52 гривень, але зміни відбуватимуться поступово.

Різкого стрибка попиту на готівкову валюту банкір не очікує. Цьогоріч бюджетний курс виявився вищим за реальний, що створило дефіцит через невідповідність показників.

Мамедов назвав три основні фактори впливу на валютний ринок: перебіг війни, обсяги міжнародної фінансової допомоги та монетарна політика НБУ.

Ринок розраховує, що за сприятливих обставин, курсоутворення поступово залежатиме саме від учасників ринку, від ринкового балансу між покупцями та продавцями валюти. Водночас НБУ поволі послаблюватиме систему регулювання, поступово наближаючись до стандартів лібералізованого, вільного ринку. Однак такий сценарій стане можливим лише у випадку базової умови — припинення бойових дій, пояснив Мамедов.

Навесні 2026 року долар може коливатися в межах 42,6-43 гривні через сезонне зниження попиту та податкові платежі бізнесу. За оптимістичного розвитку подій на фронті валютний ринок матиме потенціал для стабільності.

