Різдво з великими відключеннями. Які графіки діють 25 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у четвер, 25 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 25 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 25 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 25 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 25 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 25 грудня

Харківська область

1.1 00:00-06:00; 06:30-09:30; 13:00-20:00; 22:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 06:30-09:30; 13:00-20:00; 22:00-24:00

2.1 02:30-06:00; 06:30-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00

2.2 02:30-06:00; 06:30-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-22:00

3.2 09:30-16:30; 20:00-22:00

4.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00

4.2 02:30-06:00; 09:30-13:00; 16:30-22:00

5.1 00:00:02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00:02:30; 09:30-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

6.1 00:00:02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

6.2 00:00:02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30

Запорізька область

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 06:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 25 грудня

Миколаївська область

1.1 – 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;

1.2 – 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;

2.1 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 20:30;

2.2 – 01:30 — 05:00; 09:30 — 15:30;

3.1 – 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00;

3.2 – 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

4.1 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

4.2 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.1 – 05:30 – 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.2 – 00:00 — 01:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;

6.1 – 07:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;

6.2 – 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30.

Черкаська область

1.1 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

1.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

2.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

2.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00

3.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

3.2 00:00 — 01:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

4.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.2 03:00 — 05:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 25 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 25 грудня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 25 грудня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 25 грудня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 25 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень в Тернопільській області 25 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 25 грудня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 25 грудня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 25 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 25 грудня

Нагадаємо, Юрій Продан, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України розповів "Телеграфу", що буде зі світлом під час морозів та яких відключень чекати на Новий рік.