Рождество с большими отключениями. Какие графики действуют 25 декабря
Читати українською
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в четверг, 25 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
- 1.1 00:00–06:00; 06:30-09:30; 13:00–20:00; 22:00-24:00
- 1.2 00:00–06:00; 06:30-09:30; 13:00–20:00; 22:00-24:00
- 2.1 02:30-06:00; 06:30-09:30; 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 2.2 02:30-06:00; 06:30-09:30; 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 3.1 06:00-09:30; 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 3.2 09:30-16:30; 20:00-22:00
- 4.1 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-22:00
- 4.2 02:30-06:00; 09:30-13:00; 16:30-22:00
- 5.1 00:00:02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 5.2 00:00:02:30; 09:30-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
- 6.1 00:00:02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
- 6.2 00:00:02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30
Запорожская область
- 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 2.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 — 00:30, 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
- 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 6.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Кировоградская область
Николаевская область
- 1.1 — 01:30 — 05:00; 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
- 1.2 – 01:30 – 05:00; 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;
- 2.1 – 00:00 – 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 20:30;
- 2.2 – 01:30 – 05:00; 09:30 — 15:30;
- 3.1 – 05:00 – 08:30; 12:00 — 19:00;
- 3.2 – 08:30 – 15:30; 19:00 — 22:30;
- 4.1 – 00:00 – 01:30; 05:00 — 08:30; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 4.2 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 5.1 – 05:30 – 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 5.2 – 00:00 – 01:30; 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;
- 6.1 – 07:30 – 12:00; 15:30 — 22:30;
- 6.2 – 08:30 – 12:00; 19:00 — 22:30.
Черкасская область
- 1.1 05:00 — 07:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 1.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
- 2.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 2.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 3.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
- 3.2 00:00 — 01:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 4.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
- 4.2 03:00 — 05:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 5.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 5.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 6.1 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
Черновицкая область
Черниговская область
Волынская область
Львовская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Ровенская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Напомним, Юрий Продан, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины рассказал "Телеграфу", что будет со светом во время морозов и каких отключений ждать Новый год.