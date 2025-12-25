Величезний російський літак побачили над Україною? Що відомо про загадковий рейс (фото)

Політ, ймовірно, завершився успішно

У небі над Україною засікли великий транспортний літак РФ, що летів із Білорусі. Він нібито порушив повітряний простір і долетів до заходу нашої країни.

Що потрібно знати:

Радари засікли вантажний борт у закритому повітряному просторі країни

Літак летів із Білорусі до Казахстану

Дивні деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу

Про це свідчать дані Flightradar.

Так, за даними моніторингу, вранці 23 грудня системи зафіксували дивний політ військово-транспортного літака Іл-76. Він нібито перебував у повітряному просторі України. Зокрема, борт було помічено поблизу міста Тернопіль.

Подробиці польоту

За інформацією Flightradar, йдеться про Іл-76 із номером RA-76370, який належить російській авіакомпанії "Абакан Еїр". 23 грудня він вилетів з аеропорту Орша в Білорусі та попрямував до Актау (Казахстан), проте з невідомих причин нібито порушив повітряний простір України, залетівши вглиб її.

Довідка: російська авіакомпанія Абакан Еїр виконує федеральні та міжнародні замовлення на вантажні чартерні перевезення та надає інші послуги, включаючи складні авіаційні роботи.

Політ, за даними сервісу, успішно завершився в пункті призначення того ж дня.

Літак над Україною

Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн

Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно літак із Москви нібито пролітав над Сумами.