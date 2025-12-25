Огромный российский самолет заметили над Украиной? Что известно о загадочном рейсе (фото)

Полет, вероятно, завершился успешно

В небе над Украиной засекли большой транспортный самолет РФ, который летел из Беларуси. Он якобы нарушил воздушное пространство и долетел аж до запада нашей страны.

Что нужно знать:

Радары засекли грузовой борт в закрытом воздушном пространстве страны

Самолет летел из Беларуси в Казахстан

Странные детали полета могут свидетельствовать о сбое в системе мониторинга

Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Так, по данным мониторинга, утром 23 декабря системы зафиксировали странный полет военно-транспортного самолета Ил-76. Он якобы находился в воздушном пространстве Украины. В частности, борт был замечен вблизи города Тернополь.

Подробности полета

По информации Flightradar, речь идет об Ил-76 с номером RA-76370, который принадлежит российской авиакомпании "Абакан-эир". 23 декабря он вылетел из аэропорта Орша в Беларуси и направился в Актау (Казахстан), однако по неизвестным причинам якобы нарушил воздушное пространство Украины, залетев вглубь её.

Справка: российская авиакомпания Абакан Эир выполняет федеральные и международные заказы на грузовые чартерные перевозки и предоставляет другие услуги, включая сложные авиационные работы.

Полет, по данным сервиса, завершился успешно в пункте назначения в тот же день.

Самолет над Украиной

Могло ли не быть самолета и насколько надежны сервисы мониторинга?

Вероятнее всего, речь идет о сбое в системе наблюдения за воздушным движением, ведь с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Именно так ранее аналогичный случай объяснял эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Возможные причины появления самолета на карте:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Как узнать о ситуации в воздушном пространстве Украины онлайн

Для этого можно воспользоваться одним из сервисов мониторинга, например, Flightradar. Система отслеживает полеты самолетов по всему миру.

