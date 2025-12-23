Пасажирський літак пролетів біля Харкова і зник? Подробиці загадкового польоту (карта)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Подальша доля борту виявилася невідомою
У небі над Україною було помічено пасажирський літак. Він нібито пролетів країну наскрізь.
Що потрібно знати:
- Радари засікли пасажирський борт в закритому повітряному просторі країни.
- Літак летів з Мінська, але інформації про приземлення немає
- Дивні деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу
Про це свідчать дані AirNav Radar.
За даними моніторингу, 22 грудня його системи зафіксували дивний політ літака Boeing 737-800WL. Він нібито перебував у повітряному просторі України. Зокрема, борт було помічено поблизу міста Харків.
Подробиці польоту
За інформацією AirNav, йдеться про Boeing, який належить білоруській авіакомпанії "Белавіа". 22 грудня він вилетів з аеропорту в Мінську і попрямував у бік міста Ель-Мардж (Лівія), проте з невідомих причин нібито порушив повітряний простір України, пролетівши його крізь.
При цьому подальша доля борту виявилася невідомою. Сервіс вказує, що літак вилетів зранку 22 грудня, проте у графі про дату приземлення стоїть "немає даних".
Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?
Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.
Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.
"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.
Можливі причини появи літака на карті:
- передача спотворених даних про місцезнаходження літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.
Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн
Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно літак із Москви нібито пролітав над Сумами.