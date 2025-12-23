Пасажирський літак пролетів біля Харкова і зник? Подробиці загадкового польоту (карта)

Подальша доля борту виявилася невідомою

У небі над Україною було помічено пасажирський літак. Він нібито пролетів країну наскрізь.

Що потрібно знати:

Радари засікли пасажирський борт в закритому повітряному просторі країни.

Літак летів з Мінська, але інформації про приземлення немає

Дивні деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу

Про це свідчать дані AirNav Radar.

За даними моніторингу, 22 грудня його системи зафіксували дивний політ літака Boeing 737-800WL. Він нібито перебував у повітряному просторі України. Зокрема, борт було помічено поблизу міста Харків.

Подробиці польоту

За інформацією AirNav, йдеться про Boeing, який належить білоруській авіакомпанії "Белавіа". 22 грудня він вилетів з аеропорту в Мінську і попрямував у бік міста Ель-Мардж (Лівія), проте з невідомих причин нібито порушив повітряний простір України, пролетівши його крізь.

Літак над Україною

При цьому подальша доля борту виявилася невідомою. Сервіс вказує, що літак вилетів зранку 22 грудня, проте у графі про дату приземлення стоїть "немає даних".

Чи могло не бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Як дізнатися про ситуацію в повітряному просторі України онлайн

Для цього можна скористатися одним із сервісів моніторингу, наприклад, Flightradar. Система відстежує польоти літаків у всьому світі.

