В Україну залетів літак із Москви? Що відомо про загадковий політ (карта)
Airbus належить російській авіакомпанії "Аерофлот"
У небі над Україною засікли пасажирський літак із Росії. Він нібито пролетів над Сумами.
Що потрібно знати:
- Радари засікли пасажирський борт біля Cум
- Літак летів із Москви до Стамбула
- Дивні деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу
Про це свідчать дані AirNav Radar.
14 грудня його системи зафіксували політ літака Airbus A321-211, який нібито перетнув кордон України та порушив його повітряний простір, пролетівши наскрізь. Зокрема системи моніторингу засікли його біля таких великих міст як Суми.
Що відомо про літак і його політ
За даними AirNav, йдеться про борт Airbus, який належить російській державно-приватній авіакомпанії "Аерофлот". 14 грудня він вилетів з аеропорту Шереметьєво і вирушив до Стамбула. Однак під час польоту літальний апарат перетнув повітряний простір України. Політ завершився успішно за 5 годин.
Довідка: Airbus A321 — вузькофюзеляжний дводвигунний реактивний авіалайнер, розроблений компанією Airbus . Є частиною сімейства реактивних авіалайнерівAirbus A320 малої та середньої дальності. Може перевозити від 185 до 236 пасажирів
Що то було?
Найімовірніше, ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.
Можливі причини появи літака на карті:
- передача спотворених даних про місцезнаходження літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.
