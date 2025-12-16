В Україну залетів літак із Москви? Що відомо про загадковий політ (карта)

Airbus належить російській авіакомпанії "Аерофлот"

У небі над Україною засікли пасажирський літак із Росії. Він нібито пролетів над Сумами.

Що потрібно знати:

Радари засікли пасажирський борт біля Cум

Літак летів із Москви до Стамбула

Дивні деталі польоту можуть свідчити про збій у системі моніторингу

Про це свідчать дані AirNav Radar.

14 грудня його системи зафіксували політ літака Airbus A321-211, який нібито перетнув кордон України та порушив його повітряний простір, пролетівши наскрізь. Зокрема системи моніторингу засікли його біля таких великих міст як Суми.

Airbus A321-211

Що відомо про літак і його політ

За даними AirNav, йдеться про борт Airbus, який належить російській державно-приватній авіакомпанії "Аерофлот". 14 грудня він вилетів з аеропорту Шереметьєво і вирушив до Стамбула. Однак під час польоту літальний апарат перетнув повітряний простір України. Політ завершився успішно за 5 годин.

Airbus A321-211

Довідка: Airbus A321 — вузькофюзеляжний дводвигунний реактивний авіалайнер, розроблений компанією Airbus . Є частиною сімейства реактивних авіалайнерівAirbus A320 малої та середньої дальності. Може перевозити від 185 до 236 пасажирів

Що то було?

Найімовірніше, ці дані пояснюються збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно над горами в Україні "помітили" VIP-літак.