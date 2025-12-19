Дивний російський літак пролетів біля Полтави? Що відомо про загадковий випадок

Політ завершився успішно за 5 годин

Радари засікли в небі над Україною пасажирський літак із Росії. Він нібито пролетів біля Полтави.

Що потрібно знати:

Радари засікли пасажирський борт біля Полтави

Літак летів зі Стамбула до Москви

Дивні деталі польоту можуть свідчити про глюки моніторингу

Про це свідчать дані AirNav Radar.

Так, 18 грудня системи моніторингу зафіксували політ літака Airbus A321-211, який нібито був у повітряному просторі України. Зокрема, борт було помічено поблизу міста Полтава.

Що відомо про літак і його політ

За даними AirNav, йдеться про борт Airbus, який належить російській державно-приватній авіакомпанії "Аерофлот". 18 грудня він виконував рейс Стамбул-Москва, проте з невідомих причин нібито порушив повітряний простір України, пролетівши його крізь. Політ завершився успішно за 5 годин в аеропорту Шереметьєво.

Довідка: Airbus A321 — вузькофюзеляжний дводвигунний реактивний авіалайнер, розроблений компанією Airbus . Є частиною сімейства реактивних авіалайнерівAirbus A320 малої та середньої дальності. Може перевозити від 185 до 236 пасажирів.

Що то було?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно над літак із Москви пролітав над Сумами.