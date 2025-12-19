Рус

Дивний російський літак пролетів біля Полтави? Що відомо про загадковий випадок

Денис Подставной
Літак Новина оновлена 19 грудня 2025, 12:30
Літак

Політ завершився успішно за 5 годин

Радари засікли в небі над Україною пасажирський літак із Росії. Він нібито пролетів біля Полтави.

Що потрібно знати:

  • Радари засікли пасажирський борт біля Полтави
  • Літак летів зі Стамбула до Москви
  • Дивні деталі польоту можуть свідчити про глюки моніторингу

Про це свідчать дані AirNav Radar.

Так, 18 грудня системи моніторингу зафіксували політ літака Airbus A321-211, який нібито був у повітряному просторі України. Зокрема, борт було помічено поблизу міста Полтава.

Що відомо про літак і його політ

За даними AirNav, йдеться про борт Airbus, який належить російській державно-приватній авіакомпанії "Аерофлот". 18 грудня він виконував рейс Стамбул-Москва, проте з невідомих причин нібито порушив повітряний простір України, пролетівши його крізь. Політ завершився успішно за 5 годин в аеропорту Шереметьєво.

Довідка: Airbus A321 — вузькофюзеляжний дводвигунний реактивний авіалайнер, розроблений компанією Airbus . Є частиною сімейства реактивних авіалайнерівAirbus A320 малої та середньої дальності. Може перевозити від 185 до 236 пасажирів.

Що то було?

Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.

Можливі причини появи літака на карті:

  • передача спотворених даних про місцезнаходження літака,
  • збої в роботі наземних приймальних станцій,
  • перешкоди в роботі GPS,
  • активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно над літак із Москви пролітав над Сумами.