Дивний російський літак пролетів біля Полтави? Що відомо про загадковий випадок
Політ завершився успішно за 5 годин
Радари засікли в небі над Україною пасажирський літак із Росії. Він нібито пролетів біля Полтави.
Що потрібно знати:
- Радари засікли пасажирський борт біля Полтави
- Літак летів зі Стамбула до Москви
- Дивні деталі польоту можуть свідчити про глюки моніторингу
Про це свідчать дані AirNav Radar.
Так, 18 грудня системи моніторингу зафіксували політ літака Airbus A321-211, який нібито був у повітряному просторі України. Зокрема, борт було помічено поблизу міста Полтава.
Що відомо про літак і його політ
За даними AirNav, йдеться про борт Airbus, який належить російській державно-приватній авіакомпанії "Аерофлот". 18 грудня він виконував рейс Стамбул-Москва, проте з невідомих причин нібито порушив повітряний простір України, пролетівши його крізь. Політ завершився успішно за 5 годин в аеропорту Шереметьєво.
Довідка: Airbus A321 — вузькофюзеляжний дводвигунний реактивний авіалайнер, розроблений компанією Airbus . Є частиною сімейства реактивних авіалайнерівAirbus A320 малої та середньої дальності. Може перевозити від 185 до 236 пасажирів.
Що то було?
Найімовірніше, йдеться про збій у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають. З початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над державою закрито.
Можливі причини появи літака на карті:
- передача спотворених даних про місцезнаходження літака,
- збої в роботі наземних приймальних станцій,
- перешкоди в роботі GPS,
- активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.
