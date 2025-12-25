"Война - наказание украинцам за...": известный священник удивил сеть заявлением (видео)

Украинцы уже высказались в ответ

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк заявил, что война — это наказание украинцам за 12 миллионов абортов. Это, вероятно, количество за время независимости Украины.

Что нужно знать:

Священник считает, что эти нерождённые дети могли бы сегодня защищать страну.

Цифра в 12 миллионов является примерной и фактическое количество абортов может быть больше.

Филюк таким образом ответил на вопрос о том, почему Бог допустил войну

Такое заявление Филюк сделал в интервью Маричке Довбенко. По его словам, эти нерожденные могли бы защищать страну.

Сегодня, если бы поставили этих 12 млн абортированных детей в оборону Украины, они забросали бы шапками мокшанцев. Сегодня демографический кризис и некому воевать добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос своей собеседницы о том, как Бог допустил эту войну — именно это часто спрашивают украинцы.

При этом он добавил, что в некоторых европейских странах якобы количество абортов может быть еще больше. А 12 млн абортов именно в Украине — это лишь приблизительная статистика. Филюк говорит, что их может быть больше.

Реакция сети

Высказывание вызвало активное обсуждение в соцсетях и неоднозначную реакцию пользователей. В комментариях под отрывками роликов в пабликах украинцы высказываются:

"Большего цинизма не придумать";

"Соглашаюсь на 100%. Но не только из-за абортов мы страдаем"

"Аборты делаются не только по прихоти".

Алексей Филюк — кто он

Алексей Петрович Филюк — украинский религиозный деятель, общественный активист, волонтер, блоггер, член национального союза журналистов Украины.

Родился 5 августа 1984 года в селе Шушковцы Кременецкого района Тернопольской области Украины.

С десяти лет прислуживал в храме. Учился в Белозерской общеобразовательной школе.

С 2014 в Шушковцах работает руководителем дома культуры и менеджером агрохолдинга.

Руководитель ансамбля "Гомон".

В 2024 году издал книгу "365 христианских песен на каждый день Божий".

В феврале 2024 вступил в Национальный союз журналистов Украины.

Алексей Филюк. Фото: Facebook

Другие заявления Филюка

В этом году к Филюку обратился работник ТЦК, который спросил, является ли грехом работать в военкомате и заниматься "бусификацией". Священник ответил, что это его работа.

"Если человека мобилизовали и у него должностные обязанности работать в отделе комплектования, территориальных центрах, ну то какой тут грех? Человек работает, исполняет свои должностные обязанности. Если бы кухарка ловила с черпаком и вела в ТЦК, то было бы может странно. Или бы священник призывал? Священник должен молиться, служить службу и отвечать на вопросы, которые люди задают".

В то же время, он заявил, что для мужчины быть уклоняющимся и скрываться от ТЦК – грех, ведь защита Родины является обязанностью.

"Защищать Родину — это твой долг. Прятаться – это ненормально. Но для людей это… у каждого свое мнение".

Более того, Филюк говорил, что "сдать" тестя в ТЦК не является грехом.

"Ну если уж очень "вредный" и не имеет противопоказаний по здоровью, крепкий, здоровый, а наносит вред дома, пьет, мучает тещу, мучает детей, то не будет грехом сдать его в ТЦК. Я так полагаю. Если нет маленьких детей на попечении, не инвалид, то можно… Если делает дома вред, то можно… Все-таки Украину нужно защищать", — заявил Филюк.

