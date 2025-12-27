Рус

Від двох до пʼяти черг. Які графіки відключень будуть 27 грудня

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграф"

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у суботу, 27 грудня, відключення продовжаться у більшості регіонів України, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 27 грудня
Графіки відключень у Києві 27 грудня
Графіки відключень у Києві 27 грудня
Графіки відключень у Києві 27 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 27 грудня
Графіки відключень у Київській області 27 грудня
Графіки відключень у Київській області 27 грудня
Графіки відключень у Київській області 27 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 27 грудня
Графіки відключень у Житомирській області 27 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 27 грудня
Графіки відключень у Сумській області 27 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 27 грудня
Графіки відключень у Полтавській області 27 грудня

Запорізька область

  • 1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 — 24:00
  • 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 — 20:00
  • 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 4.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30

Кіровоградська область

  • 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 5.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 6.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Миколаївська область

  • 1.1 – 16:30 — 20:00;
  • 1.2 – 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00;
  • 2.1 – 16:30 — 20:00; 23:30 — 00:00;
  • 2.2 – 07:30 — 09:30;
  • 3.1 – 07:30 — 09:30;
  • 3.2 – 13:00 — 16:30;
  • 4.1 – 13:00 — 16:30;
  • 4.2 – 13:00 — 16:30;
  • 5.1 – 02:30 – 06:00; 09:30 — 13:00;
  • 5.2 – 09:30 — 13:00;
  • 6.1 – 06:00 — 09:30; 20:00 — 23:30;
  • 6.2 – 16:30 — 20:00.

Черкаська область

  • 1.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
  • 1.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 2.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
  • 3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
  • 4.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00
  • 4.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
  • 5.1 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 5.2 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
  • 6.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 27 грудня
Графіки відключень у Чернівецькій області 27 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 27 грудня
Графіки відключень у Чернігівській області 27 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 27 грудня
Графіки відключень у Вінницькій області 27 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 27 грудня
Графіки відключень у Тернопільській області 27 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 27 грудня
Графіки відключень у Хмельницькій області 27 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 27 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 27 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 27 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 27 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав про прогноз щодо відключень взимку від Олександра Голіздри, експерта з енергетики, голови Ліги Енергетичного Розвитку України.