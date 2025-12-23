Міноборони пояснило, чи зникне паперовий військовий квиток з приходом "Резерв+"

Усі наступні документи, пов'язані з ТЦК, видаватимуться в електронному варіанті

В Україні давно з'явився новий спосіб, як завжди мати при собі військово-обліковий документ за допомогою мобільного додатку "Резерв+". Він є основним документом. А що буде з паперовим варіантом?

Як повідомив керівник директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков в ефірі телемарафону, паперовий військово-обліковий документ залишається чинним і його можна використовувати далі.

Він пояснив, що всі нові документи тепер видаватимуться в електронному вигляді, а вже наявні паперові можна залишити для зручності, бо, в основному, саме ними користуються українці.

Документ можна згенерувати в застосунку "Резерв+" одним натисканням на екран. Якщо немає застосунку, його можна отримати через портал "Дія" або звернувшись у територіальний центр комплектування (ТЦК), де документ роздрукують через реєстр військовозобов’язаних.

Електронний документ генерується за даними реєстру "Оберіг". Він не може загубитися чи бути підробленим, адже завжди зберігається в реєстрі. За словами Романюкова, для тих, хто не хоче користуватися смартфоном, залишили можливість роздрукувати електронну версію різними способами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно засвідчувати підписами роздруківку з "Резерв+".