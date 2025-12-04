Люди частіше скаржаться на ТЦК. Омбудсмен приїхав до Харкова і зробив заяву

Вже є випадки притягнення військовослужбовців центрів комплектування до відповідальності

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що кількість звернень українців щодо порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) кардинально зросла за 2025 рік. Чимало цих звернень вже підтвердили порушення прав людей.

Що треба знати:

Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи громадян, це роблять лише правоохоронці

Вже є підтверджені випадки перевищення повноважень військовослужбовцями центрів комплектування

Працівники ТЦК і СП мають відповідати, якщо порушують законодавство

Про це розповів Лубінець на брифінгу в Харкові. За його словами, не всі випадки, які поширюють в медіа, про неправомірні дії ТЦК підтверджуються.

"Динаміка є негативна у плані того, що кількість звернень від громадян України щодо ймовірного порушення їхніх прав з боку працівників ТЦК і СП кардинально збільшилась за останній рік в цілому Україні", — каже омбудсман.

Він додає, що у суспільстві існує думка: в умовах повномасштабної агресії працівники ТЦК і СП можуть собі дозволяти робити будь-що, щоб забезпечити виконання мобілізаційного процесу. Однак це не так, тому робота та розслідування усіх скарг на військовослужбовців центрів комплектування триває.

"Я завжди наголошую на тому, що кожен працівник будь-якої офіційної структури в Україні повинен діяти виключно в межах своїх повноважень на підставі Конституції України й законів України", – пояснив Лубінець.

Дмитро Лубінець

За його словами, працівники ТЦК мають діяти виключно в рамках закону. Вони не мають права перевіряти документи людей, це можуть робити лише правоохоронці, завдавати тілесні травми чи будь-яким іншим чином порушувати права українців.

Працівники ТЦК і СП мають відповідати, якщо порушують законодавство, переконаний Лубінець. При цьому він закликав не забувати, що вони є складовою Збройних сил України.

"Саме приміщення ТЦК і СП не є місцем несвободи. Там не можуть затримувати людей, туди не можуть доставляти людей для затримання. Там не можуть люди перебувати декілька діб без можливості елементарно зателефонувати своїм рідним і близьким. І у працівників будь-яких органів влади немає повноважень забирати особисті речі, наприклад, мобільні телефони, і не надавати можливості телефонувати рідними, близьким", – наголосив омбудсман.

Він додав, що вже є підтверджені випадки таких порушень, вони розслідуються. Додамо, що кількість скарг на дії працівників ТЦК та СП у Харківській області за 2025 рік омбудсмен не назвав.

"Кожен випадок у нас на контролі. У нас є випадки, коли на підставі наших офіційних документів були притягнуті до дисциплінарної та кримінальної відповідальності працівники ТЦК та СП", — резюмував Лубінець.

