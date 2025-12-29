Без відключень всього кілька областей. Які графіки у всіх регіонах України 29 грудня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 29 грудня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
Київ
В Києві тривають екстрені відключення після атаки Росії в ніч на 27 грудня.
Вінницька область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Запорізька область
Київська область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Одеська область
В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять все можливе для стабілізації ситуації. Графіки досі не діють.
Полтавська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
