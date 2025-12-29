Без відключень всього кілька областей. Які графіки у всіх регіонах України 29 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у понеділок, 29 грудня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Київ

В Києві тривають екстрені відключення після атаки Росії в ніч на 27 грудня.

Вінницька область

Графік відключення світла у Вінниці та Вінницькій області 29.12.2025

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 29.12.2025

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 29.12.2025

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 29.12.2025

Київська область

Графік відключення світла в Київській області 29.12.2025

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 29.12.2025

Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 29.12.2025

Одеська область

В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять все можливе для стабілізації ситуації. Графіки досі не діють.

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 29.12.2025

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 29.12.2025

Тернопільська область

Графік відключення світла у Тернопільській області 29.12.2025

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 29.12.2025

Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 29.12.2025

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 29.12.2025

Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 29.12.2025

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 29.12.2025

