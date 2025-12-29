Без отключений всего несколько областей. Какие графики во всех областях Украины 29 декабря

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому в понедельник, 29 декабря, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Киев

В Киеве продолжаются экстренные отключения после атаки России в ночь на 27 декабря.

Винницкая область

График отключения света в Виннице и Винницкой области 29.12.2025

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 29.12.2025

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 29.12.2025

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 29.12.2025

Киевская область

График отключения света в Киевской области 29.12.2025

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 29.12.2025

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 29.12.2025

Одесская область

В Одессе продолжают действовать экстренные отключения после атаки России 13 декабря, энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Графики до сих пор не действуют.

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 29.12.2025

Сумская область

График отключения света в Сумской области 29.12.2025

Тернопольская область

График отключения света в Тернопольской области 29.12.2025

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 29.12.2025

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 29.12.2025

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 29.12.2025

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 29.12.2025

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 29.12.2025

