Без отключений всего несколько областей. Какие графики во всех областях Украины 29 декабря
-
-
Читати українською
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому в понедельник, 29 декабря, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
В Киеве продолжаются экстренные отключения после атаки России в ночь на 27 декабря.
Винницкая область
Днепропетровская область
Житомирская область
Запорожская область
Киевская область
Кировоградская область
Николаевская область
Одесская область
В Одессе продолжают действовать экстренные отключения после атаки России 13 декабря, энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Графики до сих пор не действуют.
Полтавская область
Сумская область
Тернопольская область
Харьковская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Киев приходит в себя после последней массированной атаки.