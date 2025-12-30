Рус

До 14 годин без світла. Які графіки відключень заплановані на 30 грудня

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграфу"

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у вівторок, 30 грудня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

На лівому березі Києва тривають екстрені відключення після атаки Росії в ніч на 27 грудня.

Графік для правого берега:

Графіки відключень світла на правому березі Києва 30 грудня
Графіки відключень світла на правому березі Києва 30 грудня
Графіки відключень світла на правому березі Києва 30 грудня
Графіки відключень світла на правому березі Києва 30 грудня

Київська область

У Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення. Для інших районів діють наступні відключення:

Графіки відключень у Київській області 30 грудня
Графіки відключень у Київській області 30 грудня
Графіки відключень у Київській області 30 грудня
Графіки відключень у Київській області 30 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 30 грудня
Графіки відключень у Житомирській області 30 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 30 грудня
Графіки відключень у Сумській області 30 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 30 грудня
Графіки відключень у Полтавській області 30 грудня

Харківська область

  • 1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
  • 1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
  • 2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
  • 2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
  • 3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
  • 3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00
  • 4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00
  • 4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
  • 5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
  • 5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
  • 6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
  • 6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Запорізька область

  • 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30
  • 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
  • 6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
  • 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 30 грудня
Графіки відключень у Кіровоградській області 30 грудня

Миколаївська область

  • 1.1 – 11:00 — 14:30;
  • 1.2 – 14:30 — 18:00;
  • 2.1 – 11:00 — 14:30;
  • 2.2 – 05:30 — 07:30; 18:00 — 21:30;
  • 3.1 – 14:30 — 18:00;
  • 3.2 – 07:30 — 11:00; 21:30 — 00:00;
  • 4.1 – 14:30 — 18:00;
  • 4.2 – 07:30 — 11:00; 18:00 — 20:30;
  • 5.1 – 05:30 — 07:30;
  • 5.2 – 11:00 — 14:30;
  • 6.1 – 07:30 — 11:00; 21:30 — 00:00;
  • 6.2 – 18:00 — 21:30.

Черкаська область

  • 1.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
  • 1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
  • 3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
  • 4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
  • 4.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
  • 5.1 02:00 — 04:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
  • 6.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 30 грудня
Графіки відключень у Чернівецькій області 30 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 30 грудня
Графіки відключень у Чернігівській області 30 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 30 грудня
Графіки відключень у Вінницькій області 30 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 30 грудня
Графіки відключень у Тернопільській області 30 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 30 грудня
Графіки відключень у Хмельницькій області 30 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 30 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 30 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 30 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 30 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, чи покращиться ситуація зі світлом на Новий рік.

Теги:
#Відключення світла #Графіки відключень