До 14 годин без світла. Які графіки відключень заплановані на 30 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у вівторок, 30 грудня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

На лівому березі Києва тривають екстрені відключення після атаки Росії в ніч на 27 грудня.

Графік для правого берега:

Графіки відключень світла на правому березі Києва 30 грудня

Київська область

У Броварському та Бориспільському районах області тривають екстрені відключення. Для інших районів діють наступні відключення:

Графіки відключень у Київській області 30 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 30 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 30 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 30 грудня

Харківська область

1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Запорізька область

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 30 грудня

Миколаївська область

1.1 – 11:00 — 14:30;

1.2 – 14:30 — 18:00;

2.1 – 11:00 — 14:30;

2.2 – 05:30 — 07:30; 18:00 — 21:30;

3.1 – 14:30 — 18:00;

3.2 – 07:30 — 11:00; 21:30 — 00:00;

4.1 – 14:30 — 18:00;

4.2 – 07:30 — 11:00; 18:00 — 20:30;

5.1 – 05:30 — 07:30;

5.2 – 11:00 — 14:30;

6.1 – 07:30 — 11:00; 21:30 — 00:00;

6.2 – 18:00 — 21:30.

Черкаська область

1.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

4.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 02:00 — 04:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 30 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 30 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 30 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 30 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 30 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 30 грудня

