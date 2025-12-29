Чому на правому березі Києва світла більше, ніж на лівому, і коли можуть скасувати графіки: енергетики пояснили

Росіяни завдали серйозної шкоди енергетичним об'єктам в Києві

Після російських обстрілів Києва в ніч на 27 грудня, ситуація з енергозабезпеченням залишається непростою. Попри серйозні обмеження, енергетики на правому березі столиці працюють за графіками.

Водночас на лівому березі Києва серйозні проблеми зі станом енергомереж, тож перейти на графіки зараз дуже важко. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Вже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень" — написав Коваленко і дав кілька порад, як з'ясувати причину відсутності світла.

Що робити, якщо у вас немає світла на правому березі Києва

По-перше, подивитися графіки. Варто пам'ятати що вони можуть змінюватися протягом дня.

По-друге, якщо за графіком світло повинно бути, а по факту його немає, перевірте, чи зараз не екстрені відключення.

По-третє, якщо відключення не екстрені, то можливо виникла якась локальна аварія. Якщо це так, то, найбільш імовірно, ОСББ чи керуюча компанія уже зробили заявку оператору системи розподілу від усього будинку.

"Зважайте, що багато заявок від мешканців не пришвидшують виїзд бригади. Достатньо одного звернення від ОСББ або керуючої компанії", — зазначив Коваленко.

Що робити, якщо у вас немає світла на лівому березі Києва

За словами гендиректора YASNO, якщо ви – мешканець лівого берега Києва і зараз у вас немає світла — це екстрені відключення. В такому випадку необхідно перевірити статус на сайті YASNO або ОСР.

"Хочу запевнити: як тільки буде можливість перейти на графіки для усіх киян або й узагалі від них відмовитися – енергетики це зроблять. Я розумію, що це тяжко, особливо зараз, коли морозно. Та енергетики роблять усе можливе й неможливе, щоб полагодити мережі та повернути світло в усіх домівках", — написав Коваленко.

Сергій Коваленко. Фото YASNO

Коли можуть бути скасовані графіки відключень

В.о. міністра енергетики Артем Некрасов в інтерв'ю Forbes Ukraine заявив, що, у разі повного припинення ударів росіян по енергетичній інфраструктурі, Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до режиму без відключень світла.

"Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", — сказав Некрасов.

За його словами, за три осінні місяці росіяни пошкодили 8000 МВт енергогенерації. Станом зараз, попри продовження російських атак, було відновлено близько половини цієї потужності.

"Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10-15 днів", — зазначив в.о. міністра.

Він додав, що станом на кінець грудня було зафіксовано понад 2 тисячі ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. За місяць росіяни у середньому знищують по 60 трансформаторів.

В.о. міністра енергетики Артем Некрасов. Фото Міненерго

