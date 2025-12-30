До 14 часов без света. Какие графики отключений запланированы на 30 декабря

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Потому во вторник, 30 декабря, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

Киев

На левом берегу Киева продолжаются экстренные отключения после атаки России в ночь на 27 декабря.

Графики для правого берега:

Графики отключения света на правом берегу Киева 30 декабря

Киевская область

В Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения. Для других районов действуют следующие отключения:

Графики отключений в Киевской области 30 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 30 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 30 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 30 декабря

Харьковская область

1.1 00:00–01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00–22:30

1.2 00:00–01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00–22:30

2.1 00:00–01:30; 12:00-15:30; 19:00–22:30

2.2 00:00–01:30; 08:30-15:30; 19:00–22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–24:00

3.2 00:00–05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.1 05:00–12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00–19:00

Запорожская область

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 30 декабря

Николаевская область

1.1 – 11:00 – 14:30;

1.2 – 14:30 – 18:00;

2.1 – 11:00 – 14:30;

2.2 – 05:30 – 07:30; 18:00 — 21:30;

3.1 – 14:30 – 18:00;

3.2 – 07:30 – 11:00; 21:30 — 00:00;

4.1 – 14:30 – 18:00;

4.2 – 07:30 – 11:00; 18:00 — 20:30;

5.1 – 05:30 – 07:30;

5.2 – 11:00 – 14:30;

6.1 – 07:30 – 11:00; 21:30 — 00:00;

6.2 – 18:00 – 21:30.

Черкасская область

1.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

3.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

4.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

5.1 02:00 — 04:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

6.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 30 декабря

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 30 декабря

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 30 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 30 декабря

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 30 декабря

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 30 декабря

