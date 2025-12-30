Скільки пасажирів щороку подорожує залізницею з України до ЄС – Кулеба озвучив вражаючу цифру

У 2026 році "Укрзалізниця" планує запровадити нові рейси

Майже 2 мільйони громадян на рік користуються залізничним транспортом для поїздок з України до Європи. При цьому попит є ще більшим.

Такі дані під час підсумкової річної конференції оприлюднив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Якщо до повномасштабного вторгнення в нас в Європу залізницею їздило не більше 30 тисяч людей на рік, зараз це майже 2 мільйони. Просто неможливо порівняти попит і пропозицію", — зазначив урядовець.

За словами Олексія Кулеби, у порівнянні з минулим роком на 20% зросла кількість місць при пасажирських перевезеннях між Україною та Європейським Союзом. У зв’язку з цим "Укрзалізниці" доводиться постійно працювати над проблемою збільшення пропозицій.

"Ми запустили нові маршрути до країн ЄС: це Київ — Бухарест, Харків — Перемишль, Кременчук — Перемишль, а також Кривий Ріг — Перемишль. І надзвичайно був амбіційний, важливий напрямок — це побудова нової колії європейського стандарту на ділянці Чоп—Ужгород. Це дало змогу запустити нові поїзди – з Ужгорода до Словаччини, до Австрії та Угорщини", — зазначив Кулеба.

Він додав, що у 2026 році "Укрзалізниця" планує запровадити нові рейси до Ужгорода з інших регіонів України, для того, щоб була зручна логістика щодо подальшої подорожі в країни Європи. Також, за його словами, оновлюється парк "Укрзалізниці" – щороку закуповується по 100 вагонів.

Відповідаючи на питання щодо пріоритетів захисту в "Укрзалізниці", Кулеба наголосив, що першочерговим вважає захист співробітників УЗ.

"Для нас саме головне – це захистити людей. Коли мова йде про руйнування інфраструктури – це все те, що ми можемо відновити. Це просто питання часу – десь три тижні, десь місяць. Що стосується людей – то всі прекрасно розуміють, що такі фахівці, які зараз працюють у нас – вони користуються великим запитом у наших європейських колег. Їх із задоволенням забирають прямо сьогодні. І в них з одного боку пропозиція попрацювати з інших країн, а з іншого боку – попрацювати під обстрілами. Тому нам потрібно боротися за кожне життя, зробити усе, щоб наші машиністи, усі наші працівники – були захищені", — наголосив Кулеба.

Що стосується захисту об’єктів інфраструктури, то Кулеба наголосив на необхідності комплексного підходу – ППО, мобільні вогневі групи, команди дронів-перехоплювачів тощо.

"Урядом була прийнята відповідна постанова, що дає можливість деяким підприємствам, як "Укрзалізниця", створювати власні сили, закуповувати засоби саме для цієї боротьби. І "Укрзалізниця" буде це робити", — наголосив Олексій Кулеба.