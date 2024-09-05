Кулеба в Кабміні, але не той. Що відомо про нового міністра розвитку громад та територій

Ще один заступник Єрмака керуватиме міністерством

Олексій Кулеба став віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій. За нашою інформацією, згодом Мінвідновлення планують розділити на 2 розвитку громад, територій та окремо інфраструктури. Кулебу розглядають на відомство з питань розвитку громад (сюди увійде й реінтеграція окупованих територій).

Кулеба обіймав посаду заступника керівника Офісу президента. До цього два роки працював в Київській облдержадміністрації. "Телеграф" розповідає про Кулебу детальніше:

Біографія

Олексію Кулебі 41 рік, він з Києва. Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", потім навчався в аспірантурі Академії держуправління при президентові України.

Кар’єра

Викладав правознавство в Університеті Драгоманова. У 2007-2010 роках генеральний директор ТОВ "Хонін і партнери". У 2010-2015 роках був депутатом Ржищівської міської ради Київщини від партії "Єдиний Центр".

У 2016-2017 роках був радником генерального директора комунального підприємства "Плесо".

У 2018-2019 роках був директором ТОВ "Asper Естейт". У 2019-2020 роках директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

У 2022 році був головою Київської ОДА. Після початку повномасштабного вторгнення РФ був призначений керівником групи радників поза штатом начальника Київської обласної військової адміністрації. Згодом знову повернувся на посаду голови Київської ОДА.

У 2023 році стало Кулебу призначили заступником голови Офісу президента замість Кирила Тимошенка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мінкультом керуватиме однокурсник Андрія Єрмака Микола Точицький.