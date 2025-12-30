Сколько пассажиров ежегодно путешествует по железной дороге из Украины в ЕС – Кулеба озвучил впечатляющую цифру

В 2026 году "Укрзализныця" планирует ввести новые рейсы

Почти 2 миллиона граждан в год пользуются железнодорожным транспортом для поездок из Украины в Европу. При этом спрос еще больше.

Такие данные во время итоговой годовой конференции обнародовал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Если до полномасштабного вторжения у нас в Европу по железной дороге ездило не более 30 тысяч человек в год, сейчас это почти 2 миллиона. Просто невозможно сравнить спрос и предложение", — отметил министр.

По словам Алексея Кулебы, по сравнению с прошлым годом на 20% увеличилось количество мест при пассажирских перевозках между Украиной и Европейским Союзом. В этой связи "Укрзализныце" приходится постоянно работать над проблемой увеличения предложений.

"Мы запустили новые маршруты в страны ЕС: это Киев — Бухарест, Харьков — Перемышль, Кременчуг — Перемышль, а также Кривой Рог — Перемышль. И чрезвычайно было амбициозное, важное направление — это построение нового пути европейского стандарта на участке Чоп—Ужгород. Это позволило запустить новые поезда — из Ужгорода в Словакию, Австрию и Венгрию", — отметил Кулеба.

Он добавил, что в 2026 году "Укрзализныця" планирует ввести новые рейсы в Ужгород из других регионов Украины, для того, чтобы была удобная логистика для дальнейшему путешествию в страны Европы. Также, по его словам, обновляется парк "Укрзализныци" – ежегодно закупается по 100 вагонов.

Отвечая на вопрос о приоритетах защиты в "Укрзализныце", Кулеба подчеркнул, что первоочередной считает защиту сотрудников УЗ.

"Для нас самое главное – это защитить людей. Когда речь идет о разрушении инфраструктуры – это все то, что мы можем восстановить. Это просто вопрос времени – где-то три недели, где-то месяц. Что касается людей – то все прекрасно понимают, что такие специалисты, которые сейчас работают у нас – они пользуются большим запросом у наших европейских коллег. Их с удовольствием забирают прямо сегодня. И у низ с одной стороны предложение поработать из других стран, а с другой стороны — поработать под обстрелами. Поэтому нам нужно бороться за каждую жизнь, сделать все, чтобы наши машинисты, все наши работники – были защищены", – подчеркнул Кулеба.

Что касается защиты объектов инфраструктуры, то Кулеба отметил необходимость комплексного подхода – ПВО, мобильные огневые группы, команды дронов-перехватчиков и т.д.

"Правительством было принято соответствующее постановление, дающее возможность некоторым предприятиям, как "Укрзализныця", создавать собственные силы, закупать средства именно для этой борьбы. И "Укрзализныця" будет это делать ", — подчеркнул Алексей Кулеба.