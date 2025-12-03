"УЗ" дарує пасажирам 3000 кілометрів: як проїхати через півкраїни безкоштовно (інструкція)

Програма дозволить використати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця

У додатку "Укрзалізниці" стали доступні квитки за програмою "3000 км по Україні". У топі — рейси з Запоріжжя та Харкова.

Що потрібно знати:

Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, а вирушити до поїздки — з п’ятниці, 5 грудня

3000 км символічно означає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і назад — це найдовший в Україні маршрут поїзда

Для отримання 3000 км необхідно буде оновити програму "УЗ"

Усі бонусні кілометри не обов’язково використовувати одномоментно, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року

Інформація про це була опублікована в офіційному Telegram-каналі "Укрзалізниці" 3 грудня. Там зазначили, що перша тисяча квитків із прифронтових областей уже розлетілася.

"У грудні — це поїзди до і з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте програму, вибирайте маршрут і вирушайте до рідних і близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", — йдеться у повідомленні.

Як скористатися програмою

Для початку необхідно оновити програму.

Далі переходимо до "Профілю", де потрібно буде обрати пункт "3000 кілометрів Україною".

Інструкція – як отримати 3000 км. Фото: "Телеграф"

Після цього з’явиться опис програми та пояснення, як використовувати кілометри.

Інструкція – як отримати 3000 км. Фото: "Телеграф"

Внизу є кнопка "Отримати кілометри". Натискаємо на неї та далі з’явиться рядок для підтвердження облікового запису через програму "Дія".

Інструкція – як отримати 3000 км. Фото: "Телеграф"

Після підтвердження через "Дію" у вашому особистому кабінеті у програмі "УЗ" з’явиться повідомлення про отримання 3000 км, де вони відображатимуться.

Інструкція – як отримати 3000 км. Фото: "Телеграф"

Далі виберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". При бронюванні буде використано кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Інструкція – як отримати 3000 км. Фото: "Телеграф"

Своєю чергою "УЗ" також надає покрокову інструкцію отримання безкоштовних кілометрів:

Що відомо про програму "3000 кілометрів"

У грудні програма працюватиме у тестовому режимі у поїздах до всіх прифронтових регіонів. Це дозволить сім’ям відвідати близьких біля фронту або жителям прифронтових громад переїхати на зимовий період до інших регіонів. Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їхня Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.

Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити до поїздки можна з п’ятниці 5 грудня.

На першому етапі програми квитки доступні на наступні поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,

№109/110 Львів – Миколаїв,

№115/116 Суми – Київ,

№121/122 Миколаїв – Київ,

№127/128 Львів – Запоріжжя,

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,

№143/144 Суми – Рахів,

№39/40 Солотвино – Запоріжжя,

№45/44 Харків – Ужгород,

№47/48 Запоріжжя – Мукачево,

№51/52 Одеса – Запоріжжя,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,

№773/774 Київ – Конотоп,

№87/88 Ковель – Запоріжжя,

№ 886/888 Фастів – Чернігів,

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступні також місця в дитячих купе на рейсах наступних поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня,

№17/18 Харків – Ужгород,

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ,

№723/722 Харків – Київ,

№731/732 Запоріжжя – Київ.

Відстань 3000 км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і назад — це найдовший на сьогодні в Україні маршрут поїзда. Усі бонусні кілометри не обов’язково використовувати миттєво, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.

