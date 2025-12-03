Рус

"УЗ" дарує пасажирам 3000 кілометрів: як проїхати через півкраїни безкоштовно (інструкція)

Дата публікації
Потяги "Укразлизниці" Новина оновлена 03 грудня 2025, 13:08
Потяги "Укразлизниці". Фото Колаж "Телеграфу"

Програма дозволить використати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця

У додатку "Укрзалізниці" стали доступні квитки за програмою "3000 км по Україні". У топі — рейси з Запоріжжя та Харкова.

Що потрібно знати:

  • Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, а вирушити до поїздки — з п’ятниці, 5 грудня
  • 3000 км символічно означає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і назад — це найдовший в Україні маршрут поїзда
  • Для отримання 3000 км необхідно буде оновити програму "УЗ"
  • Усі бонусні кілометри не обов’язково використовувати одномоментно, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року

Інформація про це була опублікована в офіційному Telegram-каналі "Укрзалізниці" 3 грудня. Там зазначили, що перша тисяча квитків із прифронтових областей уже розлетілася.

"У грудні — це поїзди до і з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте програму, вибирайте маршрут і вирушайте до рідних і близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", — йдеться у повідомленні.

Як скористатися програмою

Для початку необхідно оновити програму.

Далі переходимо до "Профілю", де потрібно буде обрати пункт "3000 кілометрів Україною".

Як отримати 3000 км від УЗ
Інструкція – як отримати 3000 км. Фото: "Телеграф"
Після цього з’явиться опис програми та пояснення, як використовувати кілометри.

Як отримати 3000 км від УЗ
Інструкція – як отримати 3000 км. Фото: "Телеграф"
Внизу є кнопка "Отримати кілометри". Натискаємо на неї та далі з’явиться рядок для підтвердження облікового запису через програму "Дія".

Після підтвердження через "Дію" у вашому особистому кабінеті у програмі "УЗ" з’явиться повідомлення про отримання 3000 км, де вони відображатимуться.

Далі виберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". При бронюванні буде використано кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.

Як отримати 3000 км від УЗ
Інструкція – як отримати 3000 км. Фото: "Телеграф"
Своєю чергою "УЗ" також надає покрокову інструкцію отримання безкоштовних кілометрів:

Що відомо про програму "3000 кілометрів"

У грудні програма працюватиме у тестовому режимі у поїздах до всіх прифронтових регіонів. Це дозволить сім’ям відвідати близьких біля фронту або жителям прифронтових громад переїхати на зимовий період до інших регіонів. Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їхня Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.

Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити до поїздки можна з п’ятниці 5 грудня.

На першому етапі програми квитки доступні на наступні поїзди:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
  • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
  • №109/110 Львів – Миколаїв,
  • №115/116 Суми – Київ,
  • №121/122 Миколаїв – Київ,
  • №127/128 Львів – Запоріжжя,
  • №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
  • №143/144 Суми – Рахів,
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
  • №45/44 Харків – Ужгород,
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя,
  • №53/54 Дніпро – Одеса,
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
  • №773/774 Київ – Конотоп,
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя,
  • № 886/888 Фастів – Чернігів,
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступні також місця в дитячих купе на рейсах наступних поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня,
  • №17/18 Харків – Ужгород,
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ,
  • №723/722 Харків – Київ,
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

Відстань 3000 км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і назад — це найдовший на сьогодні в Україні маршрут поїзда. Усі бонусні кілометри не обов’язково використовувати миттєво, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.

