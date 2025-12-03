"УЗ" дарує пасажирам 3000 кілометрів: як проїхати через півкраїни безкоштовно (інструкція)
Програма дозволить використати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця
У додатку "Укрзалізниці" стали доступні квитки за програмою "3000 км по Україні". У топі — рейси з Запоріжжя та Харкова.
Що потрібно знати:
- Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, а вирушити до поїздки — з п’ятниці, 5 грудня
- 3000 км символічно означає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і назад — це найдовший в Україні маршрут поїзда
- Для отримання 3000 км необхідно буде оновити програму "УЗ"
- Усі бонусні кілометри не обов’язково використовувати одномоментно, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року
Інформація про це була опублікована в офіційному Telegram-каналі "Укрзалізниці" 3 грудня. Там зазначили, що перша тисяча квитків із прифронтових областей уже розлетілася.
"У грудні — це поїзди до і з прифронтових міст. Встановлюйте або оновлюйте програму, вибирайте маршрут і вирушайте до рідних і близьких. Будьте ближче з тими, хто чекає", — йдеться у повідомленні.
Як скористатися програмою
Для початку необхідно оновити програму.
Далі переходимо до "Профілю", де потрібно буде обрати пункт "3000 кілометрів Україною".
Після цього з’явиться опис програми та пояснення, як використовувати кілометри.
Внизу є кнопка "Отримати кілометри". Натискаємо на неї та далі з’явиться рядок для підтвердження облікового запису через програму "Дія".
Після підтвердження через "Дію" у вашому особистому кабінеті у програмі "УЗ" з’явиться повідомлення про отримання 3000 км, де вони відображатимуться.
Далі виберіть потрібний поїзд із позначкою "3000". При бронюванні буде використано кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку.
Своєю чергою "УЗ" також надає покрокову інструкцію отримання безкоштовних кілометрів:
Що відомо про програму "3000 кілометрів"
У грудні програма працюватиме у тестовому режимі у поїздах до всіх прифронтових регіонів. Це дозволить сім’ям відвідати близьких біля фронту або жителям прифронтових громад переїхати на зимовий період до інших регіонів. Програма дозволить використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їхня Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас Інтерсіті.
Отримати можна буде до чотирьох поїздок сумарно на 3000 км, вирушити до поїздки можна з п’ятниці 5 грудня.
На першому етапі програми квитки доступні на наступні поїзди:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
- №109/110 Львів – Миколаїв,
- №115/116 Суми – Київ,
- №121/122 Миколаїв – Київ,
- №127/128 Львів – Запоріжжя,
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
- №143/144 Суми – Рахів,
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
- №45/44 Харків – Ужгород,
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
- №51/52 Одеса – Запоріжжя,
- №53/54 Дніпро – Одеса,
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
- №773/774 Київ – Конотоп,
- №87/88 Ковель – Запоріжжя,
- № 886/888 Фастів – Чернігів,
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступні також місця в дитячих купе на рейсах наступних поїздів:
- №15/16 Харків – Ясіня,
- №17/18 Харків – Ужгород,
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ,
- №723/722 Харків – Київ,
- №731/732 Запоріжжя – Київ.
Відстань 3000 км символічно позначає відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і назад — це найдовший на сьогодні в Україні маршрут поїзда. Усі бонусні кілометри не обов’язково використовувати миттєво, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року.
