Жіночі купе в українських поїздах: як вони виглядають та куди можна доїхати

Завдяки такій ініціативі жінки та матері з дітьми до 5 років можуть подорожувати в окремих відсіках без сторонніх

В Україні з 2023 року створили у поїздах жіночі купе з метою підвищення комфорту та безпеки жінок у поїздах далекого прямування. За ці кілька років "Укрзалізниця" розширила список потягів із такими вагонами до 15.

Проєкт жіночих купе було введено у відповідь на численні звернення пасажирок щодо необхідності створення безпечного середовища у поїздах. За словами представників Укрзалізниці, це не лише питання психологічного комфорту, а й заходи щодо запобігання небажаним ситуаціям. Поїзди в таких вагонах доступні виключно жінкам. Чоловіки не допускаються — у разі спроби придбання квитка система видасть попередження, а при посадці контролери перевірять документи.

Ця ініціатива дозволяє жінкам та матерям з дітьми до 5 років подорожувати окремими відсіками без сторонніх. Компанія своєю чергою не планує зупинятися і розширюватиме список поїздів із жіночим купе.

Де доступне жіноче купе

Жіночі вагони вже є у складі 15 поїздів. Три з них було додано влітку 2025 року, решта — функціонує з 2023 року.

•⁠ ⁠№ 1/2 Харків — Ворохта

•⁠ ⁠№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород

•⁠ ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня

•⁠ ⁠№ 15/16 Харків — Ясіня

•⁠ ⁠№ 17/18 Харків — Мукачево (Ужгород)

•⁠ ⁠№ 22/21 Львів — Харків

•⁠ ⁠№ 26/25 Одеса — Ясіня

•⁠ ⁠№ 29/30 Київ — Ужгород

•⁠ ⁠№ 38/37 Київ — Запоріжжя

•⁠ ⁠№ 41/42 Дніпро — Трускавець

•⁠ ⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ

•⁠ ⁠№ 75/76 Київ — Кривий Ріг

•⁠ ⁠№ 81/82 Київ — Чоп (Ужгород)

•⁠ ⁠№ 95/96 Київ — Рахів

•⁠ ⁠№ 98/97 Ковель — Київ

Як купити квиток

Через мобільний додаток. У додаток "Укрзалізниця" (доступно в App Store та Google Play) необхідно вибрати маршрут, тип вагона (купе), потім місця — поряд з опцією з’явиться мітка "Жіноче купе". Якщо є, система заблокує змішані бронювання.

Каси та термінали. У касах вокзалів уточніть наявність жіночих купе. Ця інформація буде зазначена у квитку.

Також придбати квиток можна через партнерські сервіси, де можна порівняти варіанти та купити онлайн.

Як виглядає жіноче купе

Фотографії, зроблені в жіночому вагоні, 2023 року публікувало видання Gazeta.ua.

На кадрах видно, що купе на вигляд не відрізняються від тих, які є в загальних вагонах.

Жіноче купе. Фото: Gazeta.ua

Жіноче купе. Фото: Gazeta.ua

Жіноче купе. Фото: Gazeta.ua

