Новий рік зіпсує лютий мороз? У Черкасах різко зміниться погода
Антициклон зі Скандинавського півострова зіпсує погоду
У Черкасах може різко похолодати вже найближчими днями. Місто накриють морози та сніг.
Що потрібно знати:
- Морози накриють Черкаси
- Найхолодніше може бути на Новий рік
- В обласному центрі також може випасти сніг
Про це свідчать прогнози погоди.
Так, за даними meteo.ua, з 31 грудня у Черкасах розпочнеться короткочасне похолодання, яке може тривати до 2 січня. У цей період стовпчики термометрів можуть опускатися до -6-13 градусів. Вдень можливий невеликий сніг.
Також похолодання прогнозують і синоптики сервісу meteofor. Проте за їхніми розрахунками морози можуть бути не такими сильними — на рівні -3-7 градусів. Також можливий сніг.
Похолодання в Україні
Нагадаємо, що похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" прогнозував і синоптик Ігор Кібальчич.
За його словами, вся справа у потужному антициклоні зі Скандинавського півострова, який поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.
"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.
Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.
