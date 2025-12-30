Новий рік зіпсує лютий мороз? У Черкасах різко зміниться погода

Антициклон зі Скандинавського півострова зіпсує погоду

У Черкасах може різко похолодати вже найближчими днями. Місто накриють морози та сніг.

Що потрібно знати:

Морози накриють Черкаси

Найхолодніше може бути на Новий рік

В обласному центрі також може випасти сніг

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними meteo.ua, з 31 грудня у Черкасах розпочнеться короткочасне похолодання, яке може тривати до 2 січня. У цей період стовпчики термометрів можуть опускатися до -6-13 градусів. Вдень можливий невеликий сніг.

Погода в Черкасах

Також похолодання прогнозують і синоптики сервісу meteofor. Проте за їхніми розрахунками морози можуть бути не такими сильними — на рівні -3-7 градусів. Також можливий сніг.

Погода в Черкасах

Похолодання в Україні

Нагадаємо, що похолодання в Україні раніше у коментарі "Телеграфу" прогнозував і синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, вся справа у потужному антициклоні зі Скандинавського півострова, який поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури.

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Він додав, що сонячних днів побільшає. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де буде найхолодніше на Новий рік 31 грудня.