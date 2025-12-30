Новый год испортит лютый мороз? В Черкассах резко изменится погода
Антициклон со Скандинавского полуострова испортит погоду
В Черкассах может резко похолодать уже в ближайшие дни. Город накроют морозы и снег.
Что нужно знать:
- Морозы накроют Черкассы
- Холоднее всего может быть на Новый год
- В областном центре также может выпасть снег
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.
Так, по данным meteo.ua, с 31 декабря в Черкассах начнется кратковременное похолодание, которое может продлиться до 2 января. В этот период столбики термометров могут опускаться до уровня -6-13 градусов. Временами возможен небольшой снег.
Также похолодание прогнозируют и синоптики сервиса meteofor. Однако по их расчетам, морозы могут быть не такими сильными — на уровне -3-7 градусов. Также возможен снег.
Похолодание в Украине
Напомним, что похолодание в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" прогнозировал и синоптик Игорь Кибальчич.
По его словам, все дело в мощном антициклоне со Скандинавского полуострова, который постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.
"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.
Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.
