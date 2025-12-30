Новый год испортит лютый мороз? В Черкассах резко изменится погода

Антициклон со Скандинавского полуострова испортит погоду

В Черкассах может резко похолодать уже в ближайшие дни. Город накроют морозы и снег.

Что нужно знать:

Морозы накроют Черкассы

Холоднее всего может быть на Новый год

В областном центре также может выпасть снег

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным meteo.ua, с 31 декабря в Черкассах начнется кратковременное похолодание, которое может продлиться до 2 января. В этот период столбики термометров могут опускаться до уровня -6-13 градусов. Временами возможен небольшой снег.

Погода в Черкассах

Также похолодание прогнозируют и синоптики сервиса meteofor. Однако по их расчетам, морозы могут быть не такими сильными — на уровне -3-7 градусов. Также возможен снег.

Погода в Черкассах

Похолодание в Украине

Напомним, что похолодание в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" прогнозировал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, все дело в мощном антициклоне со Скандинавского полуострова, который постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, где будет холоднее всего на Новый год 31 декабря.