Це українське місто довго називали на честь Леніна: що з ним зараз (фото)

Перейменування відбулося в рамках закону про декомунізацію у 2016 році

У Кропивницькій області розташовується місто Благовіщенське на річці Синиця — лівій притоці Південного Бугу на Придніпровській височині. Мало хто знає, але довго носив ім’я на честь головного російського ідеолога комунізму Володимира Леніна.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про історію цього міста, як і коли його вирішили перейменувати. Раніше місто мало назву Ульяновка — від прізвища Леніна (Ульянов).

Довідка: Володимир Ілліч Ульянов (Ленін), лідер більшовицької партії, головний організатор та керівник жовтневого перевороту, перший керівник уряду Радянської Росії. За сімейною версією Ульянових, псевдонім Володимира Ілліча нібито походить від назви річки Олена.

З моменту смерті 21 січня 1924 року, тіло померлого "вождя" не зрадили землі. Його тіло забальзамували і вже понад 100 років він лежить у Мавзолеї на Червоній площі в Москві.

Історія міста

Околиці міста були заселені людьми з давніх-давен, про що свідчать археологічні знахідки — біля сіл Данилова Балка, Сабатинівка та Луполово Благовіщенського району знаходяться залишки двох поселень трипільської культури другої половини IV тис. до н. е. Село Сабатінівка дало назву археологічній культурі пізнього періоду бронзового віку.

Село виникло на початку 1880-х років як висілки Грушківського цукрового заводу. Засноване у 1870 його назвали село Грушка.

У січні 1918 року тут було встановлено Радянську владу, влітку 1924 року селище отримало назву Ульяновка на честь Володимира Ульянова (Леніна).

Благовіщенськ на карті

25 жовтня 1938 року Ульянівка отримала статус селища міського типу.

Під час Великої Вітчизняної війни 1 серпня 1941 року Ульяновку було окуповано німецькими військами, а 12 березня 1944 року звільнено радянськими військами.

12 лютого 1954 року під час адміністративно-територіальної реформи селище увійшло до складу Кіровоградської області (Кропивницької).

У 1974 році Ульяновка отримала статус міста.

Благовіщенськ. Фото: Wikimapia

Перейменування міста відбулося в рамках закону про декомунізацію, прийнятого у 2015 році, який передбачає відмову від топонімів, пов’язаних із радянськими вождями та символікою. Тепер село повертає свою історичну ідентичність, що дозволяє зберегти культурну та історичну спадщину регіону.

Таким чином, 19 травня 2016 року Верховна Рада України перейменувала місто Ульяновка на Благовіщенське.

Благовіщенськ у наші дні. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українське місто поблизу російського кордону має містичну назву.