Його мозок і тулуб зберігаються окремо: як зараз виглядає Ленін у Мавзолеї і чому його не похоронили одразу

У мережі з’явилися свіжі фото Леніна в його Мавзолеї — як він зараз виглядає

Володимир Ілліч Ленін був головним російським ідеологом комунізму, його досі називають вождем і продовжують тремтіти над його мумією в Мавзолеї. Культ Леніна продовжується і в сучасній Росії, на утримання музею з тілом "вождя" витрачають 13-17 мільйонів рублів на рік, а до його гробниці водять туристів на екскурсії.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає Мавзолей Леніна і що насправді показують туристам замість усього тіла мертвого вождя.

Чому Леніна не поховали?

З моменту смерті 21 січня 1924 року, тіло померлого "вождя" не віддали землі. Його тіло забальзамували і вже понад 100 років він лежить у Мавзолеї на Червоній площі у Москві. Проте спочатку ніхто не планував робити з Леніна мумію. Його було вирішено поховати біля стін Кремля поряд зі Свердловим. Церемонія прощання проходила у Колонній залі Будинку спілок, для чого тіло забальзамували лише на тиждень.

Однак росіяни, які вірили в ідеї революціонера та ідеолога комунізму Леніна, нескінченним потоком йшли прощатися з ним навіть через тиждень. Тому керівні чини вирішили "вжити заходів, які є у розпорядженні науки, для можливо тривалого збереження тіла". Так і вийшло, що тіло Леніна продовжували бальзамувати та показувати всім охочим.

Ленін у Мавзолеї лише частково?

Відомо, що субстанції, якими бальзамують тіло Леніна, розробляли радянські вчені Збарський і Воробйов. На тілі було зроблено безліч розрізів, щоб розчин краще проникнув у тканини, його занурювали в каучукову ванну з розчином з гліцерину, ацетату калію, води та хлорхініну.

Мало хто знає, що Володимир Ленін зараз лише частково лежить у Мавзолеї, точніше лише деякі справжні ділянки його тіла. Так, наприклад, мозок "вождя" було вилучено та зберігається в сейфі Інституту Мозку СРСР. А його нутрощі з тіла були вилучені ще при першому розтині. Щоб тіло не всихало його постійно обробляли бальзамуючими розчинами, а під одягом він був поміщений у гумовий костюм, щоб рідини не випаровувалися.

Те, що показують відвідувачам, як тіло Леніна в Мавзолеї лише частково його тіло — це лише 20%. Це голова, шия та руки – те, що видно під одягом. Тулуба там немає, тому що з часом його почала поїдати чорна пліснява, а замість нього встановлена титанова пластина. Нижня частина "тіла" прикрита тканиною, а борода та вуса взагалі зроблені зі щетини свині. А світло над саркофагом встановлене так, щоб шкіра здавалася бежевою та живою, коли насправді вона сіра із землистим відтінком. При цьому відвідувачі стверджують, що зайвого запаху в приміщенні немає.

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