Термальні води взимку: де українцям купатися вигідніше — вдома чи за кордоном
Розбираємо на цифрах, скільки коштує відпочинок на термальних курортах в Україні та найближчих країнах – і чому ціна не завжди визначає вибір
Термальні басейни стали одним із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку українців. В Україні та за її межами є десятки термальних джерел на різний смак.
Скільки насправді коштує поїздка на термальні курорти в Україні порівняно із закордонними варіантами, і чому різниця у ціні не завжди стає вирішальним фактором при виборі місця для відпочинку, з'ясував "Телеграф".
Закарпаття тримає ціни, але не завжди тримає туристів
Україна має потужну базу термальних вод, особливо в Закарпатській області. У найпопулярніших локаціях – Косино, Берегове, Велятино та Деренівська Купіль – можна організувати відпочинок за цінами, які об'єктивно нижчі за європейські.
У Косино, одному з найсучасніших комплексів, три години у басейнах коштують 800 гривень на людину. Тут сім басейнів з хлоридно-натрієвою водою, насиченою залізом, яка корисна для опорно-рухового апарату та нервової системи.
Проживання в селі обходиться від 1000 до 2000 гривень за ніч у готелі середнього рівня. Для двох осіб день відпочинку без ночівлі коштуватиме 1600 гривень, з однією ніччю в готелі – від 2600 до 3600 гривень.
Берегове, найстаріший термальний курорт України, має ще доступніші ціни. Три години в оздоровчому комплексі "Жайворонок" або на спортивній базі "Закарпаття" коштують 300 гривень. Вода тут виходить з-під землі температурою близько +50°C, високомінералізована та азотно-вуглекисла.
Двоє туристів заплатять 600 гривень за відвідування басейнів і від 2000 до 4000 гривень за добу з проживанням.
Велятино біля Хуста відоме водою з високим вмістом брому та йоду – вона настільки насичена мінералами, що виштовхує тіло на поверхню. Дві години тут коштують 300 гривень, безлімітний день – 500 гривень. Для пари це 600-1000 гривень за басейни плюс від 2000 гривень за ніч у готелі. Разом – від 2600 до 3000 гривень за добу.
Деренівська Купіль поблизу Ужгорода позиціонується як елітний курорт з ландшафтним парком та дендропарком.
Вхід коштує 100 гривень, але проживання тут значно дорожче – від 4700 до 10500 гривень за ніч на двох у готелях комплексу. Якщо є авто, можна зупинитися в сусідніх Анталовцях за 1000 гривень. Мінімальний бюджет для двох – від 200 гривень за вхід плюс ночівля.
Угорщина дорожча, але залишається хітом серед українців
Угорщина розташована на величезному підземному термальному морі, тому термальні басейни тут є практично в кожному населеному пункті. Найпопулярніше місце серед українців – Гайдусобосло, де розташований комплекс Hungarospa з лікувальними басейнами та аквапарком. Вода насичена йодом та бромом, має характерний коричневий відтінок.
Вхідний квиток коштує 5000-5500 форинтів, що еквівалентно приблизно 700 гривням. Проживання в місті починається від 700 гривень за ніч. Для двох осіб день відпочинку коштує 1400 гривень, з ночівлею – від 2800 гривень.
Купальня Сечені в Будапешті – найбільший термальний комплекс Європи – значно дорожча. У будні квиток із шафкою коштує 12500 форинтів (близько 1380 гривень), проте на цілий день, у вихідні – 14000 форинтів (1550 гривень).
Двоє туристів заплатять від 2760 до 3100 гривень лише за вхід. Проживання в столиці починається від 1800 гривень за ніч, але можна знайти варіанти від 240 гривень у районі вокзалу Келеті. Мінімальний бюджет на день для пари – близько 3000 гривень, з ночівлею – від 4800 гривень.
Словаччина — коли хочеш поєднати термали з гірськими краєвидами
Словацькі курорти приваблюють поєднанням гарячих джерел та видів на Татри. Бешенева – один із найкращих водних парків із відкритими геотермальними басейнами, які працюють навіть узимку. Вода тут утримується завжди при температурі +40°C.
Якщо купувати квитки в касі, дорослий денний квиток коштує 38-42 євро (понад 2000 гривень). Якщо замовляти онлайн, то ціна знижується до 27-32 євро. Для двох осіб це від 2500 до 4000 гривень за вхід. Проживання починається від 2700 гривень за номер. Загальний бюджет на день – від 5200 гривень, з ночівлею – від 7900 гривень.
Татраландія поблизу Ліптовського Мікулаша має величезний критий комплекс Tropical Paradise, де цілий рік підтримується температура +30°C. Тут шість критих басейнів, шість гірок та знаменитий Barbados Bar, де коктейлі можна пити прямо у воді.
Ціни аналогічні Бешеневій – від 38 євро в касі до 27-32 євро онлайн. Проживання стартує від 2000 гривень. Для пари мінімальний бюджет – від 4500 гривень за день, від 6500 гривень з ночівлею.
Пієштяни – це не розважальний комплекс, а серйозний бальнеологічний курорт з унікальним лікувальним болотом. Сюди їдуть лікувати суглоби та хребет. Санаторні пакети з проживанням, харчуванням та процедурами коштують від 73 євро на людину за ніч у бюджетних готелях і до 210 євро в люксових.
Разові відвідування басейнів для зовнішніх гостей – близько 20-30 євро за три години. Це місце для тих, хто шукає спокій та лікування, а не розваги. Проживання без пакетів стартує від 1000 гривень.
Польща: термальні води з видом на засніжені вершини
Хохоловські терми – найбільший термальний комплекс Польщі з понад 30 басейнами та видом на Татри. У зимовий високий сезон три години коштують 99-109 злотих залежно від дня тижня, що еквівалентно максимум 1300 гривням.
Для двох осіб це до 2600 гривень за вхід. Проживання поблизу починається від 1500 гривень. Загальний бюджет на день – від 4100 гривень, з ночівлею – від 5600 гривень.
Терми Буковина вважаються більш респектабельними та спокійними. Тут 12 басейнів, а квиток на три години коштує 105-115 злотих (до 1400 гривень). Для пари – до 2800 гривень за вхід, проживання від 1500 гривень. День відпочинку обходиться від 4300 гривень, з ночівлею – від 5800 гривень.
Румунія здивує футуристичними термами та доступними цінами
Therme Bucuresti в Бухаресті – один із найбільших термальних центрів світу. Усередині підтримується температура +30°C повітря та +33°C води. Величезна скляна оранжерея з пальмами та орхідеями виглядає як тропічний острів.
Квиток у сімейну зону Galaxy на 4,5 години коштує 75-95 леїв (максимум 890 гривень). Для двох осіб – до 1780 гривень. Проживання в столиці стартує від 1300 гривень. День відпочинку коштуватиме близько 3080 гривень, з ночівлею – від 4380 гривень.
Бейле-Фелікс біля міста Орадя – найстаріший термальний курорт Румунії, розташований за 10 кілометрів від угорського кордону. Квиток на цілий день у штранд Apollo-Felix коштує 60-70 леїв (540-630 гривень). Для пари – до 1260 гривень за цілий день.
Проживання починається від 2500 гривень. Загальний бюджет – від 3760 гривень за день, від 6260 гривень з ночівлею.
Чим відрізняються українські термальні курорти від закордонних
Українські термальні курорти об'єктивно дешевші за закордонні аналоги. Проте вибір туристів визначається не лише ціною – за аналогічну або навіть трохи вищу вартість закордонні комплекси часто пропонують ширший спектр послуг, більше басейнів, можливість довшого перебування, розвинену інфраструктуру навколо та вищий рівень сервісу.
Наприклад, за 1400 гривень у Гайдусобосло турист отримує не лише басейни, а й аквапарк з гірками, додаткові spa-зони та облаштовану територію, тоді як за 800 гривень у Косові доступ обмежується басейнами. Окремо варто враховувати вартість дороги, яка залежить від способу подорожі, який кожен обирає самостійно.
