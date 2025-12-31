Термальні води взимку: де українцям купатися вигідніше — вдома чи за кордоном

Розбираємо на цифрах, скільки коштує відпочинок на термальних курортах в Україні та найближчих країнах – і чому ціна не завжди визначає вибір

Термальні басейни стали одним із найпопулярніших напрямків для зимового відпочинку українців. В Україні та за її межами є десятки термальних джерел на різний смак.

Скільки насправді коштує поїздка на термальні курорти в Україні порівняно із закордонними варіантами, і чому різниця у ціні не завжди стає вирішальним фактором при виборі місця для відпочинку, з'ясував "Телеграф".

Закарпаття тримає ціни, але не завжди тримає туристів

Україна має потужну базу термальних вод, особливо в Закарпатській області. У найпопулярніших локаціях – Косино, Берегове, Велятино та Деренівська Купіль – можна організувати відпочинок за цінами, які об'єктивно нижчі за європейські.

Де в Україні розташовані термальні курорти

У Косино, одному з найсучасніших комплексів, три години у басейнах коштують 800 гривень на людину. Тут сім басейнів з хлоридно-натрієвою водою, насиченою залізом, яка корисна для опорно-рухового апарату та нервової системи.

Косино - термальні басейни

Проживання в селі обходиться від 1000 до 2000 гривень за ніч у готелі середнього рівня. Для двох осіб день відпочинку без ночівлі коштуватиме 1600 гривень, з однією ніччю в готелі – від 2600 до 3600 гривень.

Берегове, найстаріший термальний курорт України, має ще доступніші ціни. Три години в оздоровчому комплексі "Жайворонок" або на спортивній базі "Закарпаття" коштують 300 гривень. Вода тут виходить з-під землі температурою близько +50°C, високомінералізована та азотно-вуглекисла.

Критий термальний басейн у "Жайворонку"

Двоє туристів заплатять 600 гривень за відвідування басейнів і від 2000 до 4000 гривень за добу з проживанням.

Велятино біля Хуста відоме водою з високим вмістом брому та йоду – вона настільки насичена мінералами, що виштовхує тіло на поверхню. Дві години тут коштують 300 гривень, безлімітний день – 500 гривень. Для пари це 600-1000 гривень за басейни плюс від 2000 гривень за ніч у готелі. Разом – від 2600 до 3000 гривень за добу.

Велятино - термальні води

Деренівська Купіль поблизу Ужгорода позиціонується як елітний курорт з ландшафтним парком та дендропарком.

Деренівська купіль - елітний термальний курорт

Вхід коштує 100 гривень, але проживання тут значно дорожче – від 4700 до 10500 гривень за ніч на двох у готелях комплексу. Якщо є авто, можна зупинитися в сусідніх Анталовцях за 1000 гривень. Мінімальний бюджет для двох – від 200 гривень за вхід плюс ночівля.

Які ціни на термальних курортах України

Угорщина дорожча, але залишається хітом серед українців

Угорщина розташована на величезному підземному термальному морі, тому термальні басейни тут є практично в кожному населеному пункті. Найпопулярніше місце серед українців – Гайдусобосло, де розташований комплекс Hungarospa з лікувальними басейнами та аквапарком. Вода насичена йодом та бромом, має характерний коричневий відтінок.

Гайдусобосло комплекс

Вхідний квиток коштує 5000-5500 форинтів, що еквівалентно приблизно 700 гривням. Проживання в місті починається від 700 гривень за ніч. Для двох осіб день відпочинку коштує 1400 гривень, з ночівлею – від 2800 гривень.

Проживання в Гайдусобосло. Фото - скриншот booking

Купальня Сечені в Будапешті – найбільший термальний комплекс Європи – значно дорожча. У будні квиток із шафкою коштує 12500 форинтів (близько 1380 гривень), проте на цілий день, у вихідні – 14000 форинтів (1550 гривень).

Двоє туристів заплатять від 2760 до 3100 гривень лише за вхід. Проживання в столиці починається від 1800 гривень за ніч, але можна знайти варіанти від 240 гривень у районі вокзалу Келеті. Мінімальний бюджет на день для пари – близько 3000 гривень, з ночівлею – від 4800 гривень.

Будапешт - ціни на проживання. Фото - скриншот booking

Ціни на термальних курортах в Угорщині

Словаччина — коли хочеш поєднати термали з гірськими краєвидами

Словацькі курорти приваблюють поєднанням гарячих джерел та видів на Татри. Бешенева – один із найкращих водних парків із відкритими геотермальними басейнами, які працюють навіть узимку. Вода тут утримується завжди при температурі +40°C.

Бешенева - комплекс

Якщо купувати квитки в касі, дорослий денний квиток коштує 38-42 євро (понад 2000 гривень). Якщо замовляти онлайн, то ціна знижується до 27-32 євро. Для двох осіб це від 2500 до 4000 гривень за вхід. Проживання починається від 2700 гривень за номер. Загальний бюджет на день – від 5200 гривень, з ночівлею – від 7900 гривень.

Проживання в готелях Бешенева. Фото - скриншот booking

Татраландія поблизу Ліптовського Мікулаша має величезний критий комплекс Tropical Paradise, де цілий рік підтримується температура +30°C. Тут шість критих басейнів, шість гірок та знаменитий Barbados Bar, де коктейлі можна пити прямо у воді.

Татраландія поблизу Ліптовського Мікулаша

Ціни аналогічні Бешеневій – від 38 євро в касі до 27-32 євро онлайн. Проживання стартує від 2000 гривень. Для пари мінімальний бюджет – від 4500 гривень за день, від 6500 гривень з ночівлею.

Проживання в готелях Ліптовського Мікулаша. Фото - скриншот booking

Пієштяни – це не розважальний комплекс, а серйозний бальнеологічний курорт з унікальним лікувальним болотом. Сюди їдуть лікувати суглоби та хребет. Санаторні пакети з проживанням, харчуванням та процедурами коштують від 73 євро на людину за ніч у бюджетних готелях і до 210 євро в люксових.

Пієштяни - словацький курорт

Разові відвідування басейнів для зовнішніх гостей – близько 20-30 євро за три години. Це місце для тих, хто шукає спокій та лікування, а не розваги. Проживання без пакетів стартує від 1000 гривень.

Проживання в Пієштянах. Фото - скриншот booking

Ціни на термальних курортах в Словаччині

Польща: термальні води з видом на засніжені вершини

Хохоловські терми – найбільший термальний комплекс Польщі з понад 30 басейнами та видом на Татри. У зимовий високий сезон три години коштують 99-109 злотих залежно від дня тижня, що еквівалентно максимум 1300 гривням.

Хохоловські терми

Для двох осіб це до 2600 гривень за вхід. Проживання поблизу починається від 1500 гривень. Загальний бюджет на день – від 4100 гривень, з ночівлею – від 5600 гривень.

Проживання в Хохолуві. Фото - скриншот booking

Терми Буковина вважаються більш респектабельними та спокійними. Тут 12 басейнів, а квиток на три години коштує 105-115 злотих (до 1400 гривень). Для пари – до 2800 гривень за вхід, проживання від 1500 гривень. День відпочинку обходиться від 4300 гривень, з ночівлею – від 5800 гривень.

Ціни на термальних курортах у Польщі

Румунія здивує футуристичними термами та доступними цінами

Therme Bucuresti в Бухаресті – один із найбільших термальних центрів світу. Усередині підтримується температура +30°C повітря та +33°C води. Величезна скляна оранжерея з пальмами та орхідеями виглядає як тропічний острів.

Therme Bucuresti

Квиток у сімейну зону Galaxy на 4,5 години коштує 75-95 леїв (максимум 890 гривень). Для двох осіб – до 1780 гривень. Проживання в столиці стартує від 1300 гривень. День відпочинку коштуватиме близько 3080 гривень, з ночівлею – від 4380 гривень.

Проживання в Бухаресті. Фото - скриншот booking

Бейле-Фелікс біля міста Орадя – найстаріший термальний курорт Румунії, розташований за 10 кілометрів від угорського кордону. Квиток на цілий день у штранд Apollo-Felix коштує 60-70 леїв (540-630 гривень). Для пари – до 1260 гривень за цілий день.

Курорт в Румунії - Беїле-Фелікс

Проживання починається від 2500 гривень. Загальний бюджет – від 3760 гривень за день, від 6260 гривень з ночівлею.

Проживання у Беїле-Фелікс. Фото - скриншот booking

Які ціни на термальних курортах у Румунії

Чим відрізняються українські термальні курорти від закордонних

Українські термальні курорти об'єктивно дешевші за закордонні аналоги. Проте вибір туристів визначається не лише ціною – за аналогічну або навіть трохи вищу вартість закордонні комплекси часто пропонують ширший спектр послуг, більше басейнів, можливість довшого перебування, розвинену інфраструктуру навколо та вищий рівень сервісу.

Наприклад, за 1400 гривень у Гайдусобосло турист отримує не лише басейни, а й аквапарк з гірками, додаткові spa-зони та облаштовану територію, тоді як за 800 гривень у Косові доступ обмежується басейнами. Окремо варто враховувати вартість дороги, яка залежить від способу подорожі, який кожен обирає самостійно.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, де на Новий рік знайти житло в Карпатах і не переплачувати за бренд. Зекономити можна навіть до 100 тисяч гривень.