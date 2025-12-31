Термальные воды зимой: где украинцам купаться выгоднее — дома или за границей
Разбираем на цифрах, сколько стоит отдых на термальных курортах в Украине и ближайших странах – почему цена не всегда определяет выбор
Термальные бассейны стали одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха украинцев. В Украине и за ее пределами есть десятки термальных источников на любой вкус.
Сколько действительно стоит поездка на термальные курорты в Украине по сравнению с зарубежными вариантами, и почему разница в цене не всегда становится решающим фактором при выборе места для отдыха, выяснил "Телеграф".
Закарпатье держит цены, но не всегда держит туристов
Украина имеет мощную базу термальных вод, особенно в Закарпатской области. В самых популярных локациях – Косино, Берегово, Велятино и Дереновская Купель – можно организовать отдых по ценам, которые объективно ниже европейских.
В Косино, одном из самых современных комплексов, три часа в бассейнах стоят 800 гривен на человека. Здесь семь бассейнов с хлоридно-натриевой водой, насыщенной железом, которая полезна для опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Размещение в селе обходится от 1000 до 2000 гривен за ночь в отеле среднего уровня. Для двух человек день отдыха без ночлега обойдется в 1600 гривен, с одной ночью в гостинице – от 2600 до 3600 гривен.
Берегово, старейший термальный курорт Украины, имеет еще более доступные цены. Три часа в оздоровительном комплексе "Жаворонок" или на спортивной базе "Закарпатья" стоят 300 гривен. Вода здесь выходит из земли температурой около +50°C, высокоминерализованная и азотно-углекислая.
Два туриста заплатят 600 гривен за посещение бассейнов и от 2000 до 4000 гривен в сутки с проживанием.
Велятино возле Хуста известно водой с высоким содержанием брома и йода – она настолько насыщена минералами, что выталкивает тело на поверхность. Два часа посещения курорта здесь стоят 300 гривен, безлимит на день – 500 гривен. Для пары это 600-1000 гривен за бассейны плюс от 2000 гривен за ночь в отеле. Итого – от 2600 до 3000 гривен в сутки.
Дереновская Купель вблизи Ужгорода позиционируется как элитный курорт с ландшафтным парком и дендропарком.
Вход стоит 100 гривен, но проживание здесь значительно дороже – от 4700 до 10500 гривен за ночь на двоих в отелях комплекса. Если есть авто, можно остановиться в соседних Анталовцах за 1000 гривен. Минимальный бюджет для двоих – от 200 гривен за вход плюс ночлег.
Венгрия дороже, но остается хитом среди украинцев
Венгрия расположена на огромном подземном термальном море, поэтому термальные бассейны здесь практически в каждом населенном пункте. Самое популярное место среди украинцев – Гайдусобосло, где расположен комплекс Hungarospa с лечебными бассейнами и аквапарком. Вода насыщена йодом и бромом, имеет характерный коричневый оттенок.
Входной билет стоит 5000-5500 форинтов, что эквивалентно примерно 700 гривнам. Проживание в городе начинается с 700 гривен за ночь. Для двух человек день отдыха стоит 1400 гривен, с ночевкой – от 2800 гривен.
Купальня Сечени в Будапеште – самый большой термальный комплекс Европы – значительно дороже. В будние билеты со шкафчиком стоит 12500 форинтов (около 1380 гривен), однако на целый день, в выходные – 14000 форинтов (1550 гривен).
Два туриста заплатят от 2760 до 3100 гривен только за вход. Проживание в столице начинается с 1800 гривен за ночь, но можно найти варианты от 240 гривен в районе вокзала Келети. Минимальный бюджет в день для пары – около 3000 гривен, с ночевкой – от 4800 гривен.
Словакия – когда хочешь соединить термалы с горными видами
Словацкие курорты привлекают сочетанием горячих источников и видов на Татры. Бешенева – один из самых лучших водных парков с открытыми геотермальными бассейнами, работающими даже зимой. Вода здесь всегда удерживается при температуре +40°C.
Если покупать билеты в кассе, взрослый дневной билет стоит 38-42 евро (более 2000 гривен). Если заказывать онлайн, то цена снижается до 27-32 евро. Для двух человек это от 2500 до 4000 гривен за вход. Проживание начинается с 2700 гривен за номер. Общий бюджет в день – от 5200 гривен, с ночевкой – от 7900 гривен.
Татраландия вблизи Липтовского Микулаша располагает огромным крытым комплексом Tropical Paradise, где круглый год поддерживается температура +30°C. Здесь шесть крытых бассейнов, шесть горок и знаменитый Barbados Bar, где коктейли можно пить прямо в воде.
Цены аналогичны Бешеневой – от 38 евро в кассе до 27-32 евро онлайн. Проживание стартует от 2000 грн. Для пары минимальный бюджет – от 4500 гривен в день, от 6500 гривен с ночевкой.
Пиештяны – это не развлекательный комплекс, а серьезный бальнеологический курорт с уникальным лечебным болотом. Сюда едут лечить суставы и хребет. Санаторные пакеты с проживанием, питанием и процедурами стоят от 73 евро на человека за ночь в бюджетных отелях и до 210 евро в люксовых.
Разовые посещения бассейнов для наружных гостей – около 20-30 евро за три часа. Это место для тех, кто ищет покой и лечение, а не развлечения. Размещение без пакетов стартует от 1000 гривен.
Польша: термальные воды с видом на заснеженные вершины.
Хохоловские термы – самый большой термальный комплекс Польши с более чем 30 бассейнами и видом на Татры. В зимний высокий сезон три часа стоят 99-109 злотых в зависимости от дня недели, что эквивалентно максимум 1300 гривнам.
Для двух человек это до 2600 гривен за вход. Проживание поблизости от 1500 гривен. Общий бюджет в день – от 4100 гривен, с ночевкой – от 5600 гривен.
Термы Буковина считаются более респектабельными и спокойными. Здесь 12 бассейнов, а билет на три часа стоит 105-115 злотых (до 1400 гривен). Для пары – до 2800 гривен за вход, проживание от 1500 гривен. День отдыха обходится от 4300 гривен, с ночевкой – от 5800 гривен.
Румыния удивит футуристическими термами и доступными ценами.
Therme Bucuresti в Бухаресте – один из самых больших термальных центров мира. Внутри поддерживается температура +30°C и +33°C воды. Большая стеклянная оранжерея с пальмами и орхидеями смотрится как тропический полуостров.
Билет в семейную зону Galaxy на 4,5 часа стоит 75-95 леев (максимум 890 гривен). Для двух человек – до 1780 гривен. Размещение в столице стартует от 1300 гривен. День отдыха будет стоить около 3080 гривен, с ночевкой – от 4380 гривен.
Бейле-Феликс возле города Орадя – старейший термальный курорт Румынии, расположенный в 10 километрах от венгерской границы. Билет на целый день в штранде Apollo-Felix стоит 60-70 леев (540-630 гривен). Для пары – до 1260 гривен за целый день.
Проживание начинается с 2500 гривен. Общий бюджет – от 3760 гривен в день, от 6260 гривен с ночевкой.
Чем отличаются украинские термальные курорты от зарубежных
Украинские термальные курорты объективно дешевле зарубежных аналогов. Однако выбор туристов определяется не только ценой – за аналогичную или даже немного более высокую стоимость зарубежные комплексы часто предлагают более широкий спектр услуг, больше бассейнов, возможность более длительного пребывания, развитую инфраструктуру вокруг и более высокий уровень сервиса.
К примеру, за 1400 гривен в Гайдусобосло турист получает не только бассейны, но и аквапарк с горками, дополнительные spa-зоны и обустроенную территорию, тогда как за 800 гривен в Косово доступ ограничивается бассейнами. Отдельно следует учитывать стоимость дороги, которая зависит от способа поездки, который каждый выбирает самостоятельно.
