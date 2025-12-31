Термальные воды зимой: где украинцам купаться выгоднее — дома или за границей

Разбираем на цифрах, сколько стоит отдых на термальных курортах в Украине и ближайших странах – почему цена не всегда определяет выбор

Термальные бассейны стали одним из самых популярных направлений для зимнего отдыха украинцев. В Украине и за ее пределами есть десятки термальных источников на любой вкус.

Сколько действительно стоит поездка на термальные курорты в Украине по сравнению с зарубежными вариантами, и почему разница в цене не всегда становится решающим фактором при выборе места для отдыха, выяснил "Телеграф".

Закарпатье держит цены, но не всегда держит туристов

Украина имеет мощную базу термальных вод, особенно в Закарпатской области. В самых популярных локациях – Косино, Берегово, Велятино и Дереновская Купель – можно организовать отдых по ценам, которые объективно ниже европейских.

Где в Украине расположены термальные курорты

В Косино, одном из самых современных комплексов, три часа в бассейнах стоят 800 гривен на человека. Здесь семь бассейнов с хлоридно-натриевой водой, насыщенной железом, которая полезна для опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Косино – термальные бассейны

Размещение в селе обходится от 1000 до 2000 гривен за ночь в отеле среднего уровня. Для двух человек день отдыха без ночлега обойдется в 1600 гривен, с одной ночью в гостинице – от 2600 до 3600 гривен.

Берегово, старейший термальный курорт Украины, имеет еще более доступные цены. Три часа в оздоровительном комплексе "Жаворонок" или на спортивной базе "Закарпатья" стоят 300 гривен. Вода здесь выходит из земли температурой около +50°C, высокоминерализованная и азотно-углекислая.

Крытый термальный бассейн в "Жаворонку"

Два туриста заплатят 600 гривен за посещение бассейнов и от 2000 до 4000 гривен в сутки с проживанием.

Велятино возле Хуста известно водой с высоким содержанием брома и йода – она настолько насыщена минералами, что выталкивает тело на поверхность. Два часа посещения курорта здесь стоят 300 гривен, безлимит на день – 500 гривен. Для пары это 600-1000 гривен за бассейны плюс от 2000 гривен за ночь в отеле. Итого – от 2600 до 3000 гривен в сутки.

Велятино – термальные воды

Дереновская Купель вблизи Ужгорода позиционируется как элитный курорт с ландшафтным парком и дендропарком.

Дереновская купель – элитный термальный курорт

Вход стоит 100 гривен, но проживание здесь значительно дороже – от 4700 до 10500 гривен за ночь на двоих в отелях комплекса. Если есть авто, можно остановиться в соседних Анталовцах за 1000 гривен. Минимальный бюджет для двоих – от 200 гривен за вход плюс ночлег.

Какие цены на термальных курортах Украины

Венгрия дороже, но остается хитом среди украинцев

Венгрия расположена на огромном подземном термальном море, поэтому термальные бассейны здесь практически в каждом населенном пункте. Самое популярное место среди украинцев – Гайдусобосло, где расположен комплекс Hungarospa с лечебными бассейнами и аквапарком. Вода насыщена йодом и бромом, имеет характерный коричневый оттенок.

Гайдусобосло комплекс

Входной билет стоит 5000-5500 форинтов, что эквивалентно примерно 700 гривнам. Проживание в городе начинается с 700 гривен за ночь. Для двух человек день отдыха стоит 1400 гривен, с ночевкой – от 2800 гривен.

Размещение в Гайдусобосло. Фото — скриншот booking

Купальня Сечени в Будапеште – самый большой термальный комплекс Европы – значительно дороже. В будние билеты со шкафчиком стоит 12500 форинтов (около 1380 гривен), однако на целый день, в выходные – 14000 форинтов (1550 гривен).

Два туриста заплатят от 2760 до 3100 гривен только за вход. Проживание в столице начинается с 1800 гривен за ночь, но можно найти варианты от 240 гривен в районе вокзала Келети. Минимальный бюджет в день для пары – около 3000 гривен, с ночевкой – от 4800 гривен.

Будапешт – цены на проживание. Фото — скриншот booking

Цены на термальных курортах в Венгрии.

Словакия – когда хочешь соединить термалы с горными видами

Словацкие курорты привлекают сочетанием горячих источников и видов на Татры. Бешенева – один из самых лучших водных парков с открытыми геотермальными бассейнами, работающими даже зимой. Вода здесь всегда удерживается при температуре +40°C.

Бешенева – комплекс

Если покупать билеты в кассе, взрослый дневной билет стоит 38-42 евро (более 2000 гривен). Если заказывать онлайн, то цена снижается до 27-32 евро. Для двух человек это от 2500 до 4000 гривен за вход. Проживание начинается с 2700 гривен за номер. Общий бюджет в день – от 5200 гривен, с ночевкой – от 7900 гривен.

Размещение в отелях Бешенева. Фото — скриншот booking

Татраландия вблизи Липтовского Микулаша располагает огромным крытым комплексом Tropical Paradise, где круглый год поддерживается температура +30°C. Здесь шесть крытых бассейнов, шесть горок и знаменитый Barbados Bar, где коктейли можно пить прямо в воде.

Татраландия вблизи Липтовского Микулаша

Цены аналогичны Бешеневой – от 38 евро в кассе до 27-32 евро онлайн. Проживание стартует от 2000 грн. Для пары минимальный бюджет – от 4500 гривен в день, от 6500 гривен с ночевкой.

Размещение в отелях Липтовского Микулаша. Фото — скриншот booking

Пиештяны – это не развлекательный комплекс, а серьезный бальнеологический курорт с уникальным лечебным болотом. Сюда едут лечить суставы и хребет. Санаторные пакеты с проживанием, питанием и процедурами стоят от 73 евро на человека за ночь в бюджетных отелях и до 210 евро в люксовых.

Пиештяны – словацкий курорт

Разовые посещения бассейнов для наружных гостей – около 20-30 евро за три часа. Это место для тех, кто ищет покой и лечение, а не развлечения. Размещение без пакетов стартует от 1000 гривен.

Проживание в Пиештянах. Фото — скриншот booking

Цены на термальных курортах в Словакии

Польша: термальные воды с видом на заснеженные вершины.

Хохоловские термы – самый большой термальный комплекс Польши с более чем 30 бассейнами и видом на Татры. В зимний высокий сезон три часа стоят 99-109 злотых в зависимости от дня недели, что эквивалентно максимум 1300 гривнам.

Хохоловские термы

Для двух человек это до 2600 гривен за вход. Проживание поблизости от 1500 гривен. Общий бюджет в день – от 4100 гривен, с ночевкой – от 5600 гривен.

Размещение в Хохолуве. Фото — скриншот booking

Термы Буковина считаются более респектабельными и спокойными. Здесь 12 бассейнов, а билет на три часа стоит 105-115 злотых (до 1400 гривен). Для пары – до 2800 гривен за вход, проживание от 1500 гривен. День отдыха обходится от 4300 гривен, с ночевкой – от 5800 гривен.

Цены на термальных курортах в Польше

Румыния удивит футуристическими термами и доступными ценами.

Therme Bucuresti в Бухаресте – один из самых больших термальных центров мира. Внутри поддерживается температура +30°C и +33°C воды. Большая стеклянная оранжерея с пальмами и орхидеями смотрится как тропический полуостров.

Therme Bucuresti

Билет в семейную зону Galaxy на 4,5 часа стоит 75-95 леев (максимум 890 гривен). Для двух человек – до 1780 гривен. Размещение в столице стартует от 1300 гривен. День отдыха будет стоить около 3080 гривен, с ночевкой – от 4380 гривен.

Размещение в Бухаресте. Фото — скриншот booking

Бейле-Феликс возле города Орадя – старейший термальный курорт Румынии, расположенный в 10 километрах от венгерской границы. Билет на целый день в штранде Apollo-Felix стоит 60-70 леев (540-630 гривен). Для пары – до 1260 гривен за целый день.

Курорт в Румынии – Беиле-Феликс

Проживание начинается с 2500 гривен. Общий бюджет – от 3760 гривен в день, от 6260 гривен с ночевкой.

Размещение в Беилле-Феликс. Фото — скриншот booking

Какие цены на термальных курортах в Румынии

Чем отличаются украинские термальные курорты от зарубежных

Украинские термальные курорты объективно дешевле зарубежных аналогов. Однако выбор туристов определяется не только ценой – за аналогичную или даже немного более высокую стоимость зарубежные комплексы часто предлагают более широкий спектр услуг, больше бассейнов, возможность более длительного пребывания, развитую инфраструктуру вокруг и более высокий уровень сервиса.

К примеру, за 1400 гривен в Гайдусобосло турист получает не только бассейны, но и аквапарк с горками, дополнительные spa-зоны и обустроенную территорию, тогда как за 800 гривен в Косово доступ ограничивается бассейнами. Отдельно следует учитывать стоимость дороги, которая зависит от способа поездки, который каждый выбирает самостоятельно.

