Рус

Хто зустрічатиме Новий рік без світла. Графіки відключень на 31 грудня

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграфу"

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у середу, 31 грудня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

У частині Києва та області, а також в Одесі та на усій Одещині наразі не застосовуються графіки погодинних відключень. Натомість – відбуваються аварійні знеструмлення, які важко спрогнозувати.

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 31 грудня
Графіки відключень у Києві 31 грудня
Графіки відключень у Києві 31 грудня
Графіки відключень у Києві 31 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 31 грудня
Графіки відключень у Київській області 31 грудня
Графіки відключень у Київській області 31 грудня
Графіки відключень у Київській області 31 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 31 грудня
Графіки відключень у Житомирській області 31 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 31 грудня
Графіки відключень у Сумській області 31 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 31 грудня
Графіки відключень у Полтавській області 31 грудня

Харківська область

  • 1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
  • 2.1 06:00-09:00; 12:30-16:00
  • 2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00
  • 3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00
  • 3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00
  • 4.1 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 4.2 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 5.1 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
  • 6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
  • 6.2 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

Запорізька область

  • 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
  • 1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
  • 2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;
  • 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
  • 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
  • 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 — 20:30;
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;
  • 4.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;
  • 5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
  • 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
  • 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;
  • 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 31 грудня
Графіки відключень у Кіровоградській області 31 грудня

Миколаївська область

  • 1.1 – 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;
  • 1.2 – 08:00 — 11:30;
  • 2.1 – 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
  • 2.2 – 08:00 — 11:30;
  • 3.1 – 18:30 — 22:00;
  • 3.2 – 00:00 — 00:30; 11:30 — 15:00;
  • 4.1 – 18:30 — 22:00;
  • 4.2 – 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;
  • 5.1 – 15:00 — 18:30;
  • 5.2 – 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;
  • 6.1 – 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;
  • 6.2 – 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00.

Черкаська область

  • 1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
  • 1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
  • 2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
  • 2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
  • 4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
  • 4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
  • 5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
  • 5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
  • 6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
  • 6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 31 грудня
Графіки відключень у Чернівецькій області 31 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 31 грудня
Графіки відключень у Чернігівській області 31 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 31 грудня
Графіки відключень у Вінницькій області 31 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 31 грудня
Графіки відключень у Тернопільській області 31 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 31 грудня
Графіки відключень у Хмельницькій області 31 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 31 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 31 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 31 грудня
Графіки відключень у Дніпропетровській області 31 грудня

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук пояснив "Телеграфу", чому лівий берег Києва досі без світла, коли чекати на покращення та які реальні прогнози на зимові свята.

Теги:
#Відключення світла #Графіки відключень