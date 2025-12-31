Хто зустрічатиме Новий рік без світла. Графіки відключень на 31 грудня
-
-
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у середу, 31 грудня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
У частині Києва та області, а також в Одесі та на усій Одещині наразі не застосовуються графіки погодинних відключень. Натомість – відбуваються аварійні знеструмлення, які важко спрогнозувати.
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Харківська область
- 1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 2.1 06:00-09:00; 12:30-16:00
- 2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00
- 3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00
- 4.1 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 4.2 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 5.1 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
- 6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
- 6.2 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
Запорізька область
- 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;
- 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 — 20:30;
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;
- 4.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;
- 5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.
Кіровоградська область
Миколаївська область
- 1.1 – 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;
- 1.2 – 08:00 — 11:30;
- 2.1 – 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
- 2.2 – 08:00 — 11:30;
- 3.1 – 18:30 — 22:00;
- 3.2 – 00:00 — 00:30; 11:30 — 15:00;
- 4.1 – 18:30 — 22:00;
- 4.2 – 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;
- 5.1 – 15:00 — 18:30;
- 5.2 – 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;
- 6.1 – 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;
- 6.2 – 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00.
Черкаська область
- 1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
- 2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
- 2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
- 4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
- 6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
- 6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
Чернівецька область
Чернігівська область
Вінницька область
Тернопільська область
Хмельницька область
Дніпропетровська область
Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук пояснив "Телеграфу", чому лівий берег Києва досі без світла, коли чекати на покращення та які реальні прогнози на зимові свята.