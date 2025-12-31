Хто зустрічатиме Новий рік без світла. Графіки відключень на 31 грудня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у середу, 31 грудня, протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".

У частині Києва та області, а також в Одесі та на усій Одещині наразі не застосовуються графіки погодинних відключень. Натомість – відбуваються аварійні знеструмлення, які важко спрогнозувати.

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 31 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 31 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 31 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 31 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 31 грудня

Харківська область

1.1 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

2.1 06:00-09:00; 12:30-16:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 20:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00

6.2 00:00-06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

Запорізька область

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

2.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 — 20:30;

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;

4.2: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 — 24:00;

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 31 грудня

Миколаївська область

1.1 – 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;

1.2 – 08:00 — 11:30;

2.1 – 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

2.2 – 08:00 — 11:30;

3.1 – 18:30 — 22:00;

3.2 – 00:00 — 00:30; 11:30 — 15:00;

4.1 – 18:30 — 22:00;

4.2 – 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;

5.1 – 15:00 — 18:30;

5.2 – 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;

6.1 – 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;

6.2 – 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00.

Черкаська область

1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 31 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 31 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 31 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 31 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 31 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 31 грудня

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук пояснив "Телеграфу", чому лівий берег Києва досі без світла, коли чекати на покращення та які реальні прогнози на зимові свята.