Кто будет встречать Новый год без света. Графики отключений на 31 декабря

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому, в среду, 31 декабря, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".

В части Киева и области, а также в Одессе и на всей Одесщине не применяются графики почасовых отключений. Там происходят аварийные обесточивания, которые трудно спрогнозировать.

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 31 декабря

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 31 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 31 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 31 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 31 декабря

Харьковская область

1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

2.1 06:00–09:00; 12:30-16:00

2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00

3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00

3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00

4.1 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

4.2 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

5.1 02:00–06:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00

5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00

6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00

6.2 00:00–06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

Запорожская область

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00;

2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30;

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;

4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;

5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 31 декабря

Николаевская область

1.1 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;

1.2 – 08:00 – 11:30;

2.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

2.2 – 08:00 – 11:30;

3.1 – 18:30 – 22:00;

3.2 – 00:00 – 00:30; 11:30 — 15:00;

4.1 – 18:30 – 22:00;

4.2 – 01:00 – 04:30; 11:30 — 15:00;

5.1 – 15:00 – 18:30;

5.2 – 04:30 – 08:00; 15:00 — 18:30;

6.1 – 00:00 – 01:00; 15:00 — 18:30;

6.2 – 11:30 – 15:00; 22:00 — 00:00.

Черкасская область

1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00

2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00

6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 31 декабря

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 31 декабря

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 31 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 31 декабря

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 31 декабря

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 31 декабря

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук объяснил "Телеграфу", почему левый берег Киева до сих пор без света, когда ждать улучшения и какие реальные прогнозы на зимние праздники.