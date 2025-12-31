Кто будет встречать Новый год без света. Графики отключений на 31 декабря
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому, в среду, 31 декабря, в течение всего дня в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения, сообщает "Укрэнерго".
В части Киева и области, а также в Одессе и на всей Одесщине не применяются графики почасовых отключений. Там происходят аварийные обесточивания, которые трудно спрогнозировать.
Киев
Киевская область
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
- 1.1 06:00–09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 1.2 06:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 2.1 06:00–09:00; 12:30-16:00
- 2.2 02:00-09:00; 12:30-16:00
- 3.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00
- 3.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 20:00-23:00
- 4.1 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
- 4.2 00:00–02:00; 06:00-08:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
- 5.1 02:00–06:00; 09:00-12:30; 16:00–23:00
- 5.2 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
- 6.1 02:00-06:00; 08:00-12:30; 16:00–23:00
- 6.2 00:00–06:00; 08:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
Запорожская область
- 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00;
- 2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;
- 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30;
- 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 20:30;
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00;
- 4.2: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;
- 5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00;
- 6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00;
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00.
Кировоградская область
Николаевская область
- 1.1 — 08:00 — 11:30; 22:00 — 00:00;
- 1.2 – 08:00 – 11:30;
- 2.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;
- 2.2 – 08:00 – 11:30;
- 3.1 – 18:30 – 22:00;
- 3.2 – 00:00 – 00:30; 11:30 — 15:00;
- 4.1 – 18:30 – 22:00;
- 4.2 – 01:00 – 04:30; 11:30 — 15:00;
- 5.1 – 15:00 – 18:30;
- 5.2 – 04:30 – 08:00; 15:00 — 18:30;
- 6.1 – 00:00 – 01:00; 15:00 — 18:30;
- 6.2 – 11:30 – 15:00; 22:00 — 00:00.
Черкасская область
- 1.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 1.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
- 2.1 00:00 — 01:00, 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 21:00
- 2.2 00:00 — 01:00, 07:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 3.1 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 3.2 01:00 — 03:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
- 4.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 23:00 — 24:00
- 4.2 05:00 — 07:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 5.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 5.2 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
- 6.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
- 6.2 05:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
Черновицкая область
Черниговская область
Винницкая область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Днепропетровская область
Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук объяснил "Телеграфу", почему левый берег Киева до сих пор без света, когда ждать улучшения и какие реальные прогнозы на зимние праздники.