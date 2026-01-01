В Україні з 1 січня нові правила оскарження у сфері державної реєстрації: що змінилося

Оскаржити можна автоматичні дії систем, бездіяльність органів та незаконний доступ до реєстрів

З 1 січня 2026 року в Україні змінився порядок оскарження рішень державних реєстраторів. Замість колегій скарги розглядатимуть спеціальні комісії при Мін’юсті та його міжрегіональних управліннях.

Що потрібно знати:

Змінився порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів та автоматизованих результатів

Скарги тепер розглядають спеціальні комісії при Мін’юсті та його міжрегіональних управліннях

Що можна оскаржити:

автоматичні дії (результати роботи електроенних систем)

рішення, дії або бездіяльність територіальних органів,

випадки, коли ідентифікатори держреєстраторів були використані сторонніми особами для доступу ідо Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

Залучені особи стають учасниками адміністративного провадження. Якщо суд скасує рішення, яке було прийнято після розгляду скарги, повторно її не розглядатимуть, якщо немає відповідного рішення суду. Також саме за рішенням суду при задоволенні скарги у сфері державної реєстрації, Мін'юст чи територіальний орган мають внести відповідні зміни до реєстрів.

Державні реєстратори вносять дані про набуття, зміну або припинення права власності на квартири, будинки та земельні ділянки до Державного реєстру речових прав. Фіксують арешти, іпотеки або заборони на відчуження майна. Формують і видають витяги з реєстру, які є основним доказом права власності. В компетенції держреєстратора також реєстрація створення, реорганізації або ліквідації компаній, благодійних фондів та партій, реєстрація змін в установчих документах, правовий аналіз тощо.

