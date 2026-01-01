Виїзд за кордон по-новому: кого з чоловіків випускають з 1 січня 2026 року

Виїзд дозволятиметься не більш ніж на 60 днів

З 1 січня 2026 року за кордон з України можуть виїхати більше людей. Тимчасове право виїзду отримали чоловіки від 23 до 60 років, що працюють в деяких сферах, але тільки за певної умови.

Що потрібно знати:

Для журналістів, медійників і фахівців зі стратегічних комунікацій запроваджено окрему процедуру

Виїзд для цієї категорії дозволений лише для роботи і не більш ніж на 60 днів

Як пояснила адвокатка юридичної компанії "Приходько та партнери" Лілія Мамедова, уряд запровадив спеціальну процедуру для чоловіків, які працюють у сфері журналістики, медіа та стратегічних комунікацій. Інші категорії, зокрема жінки, діти, люди з інвалідністю, чоловіки до 22 та після 60 років виїжджатимуть за старими правилами. Для чоловіків 23–60 років із відстрочкою, службовим відрядженням або участю в міжнародних місіях порядок виїзду також не змінюється.

Хто може виїхати без обмежень (з відповідними документами):

Жінки, діти, чоловіки старші за 60 років

Чоловіки від 18 до 22 років можуть виїжджати з дійсним закордонним паспортом та військово-обліковим документом (паперовим чи електронним), але це не поширюється на певних держслужбовців.

Виключені з військового обліку за станом здоров'я

Особи з інвалідністю

Ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю (1-2 групи) або їде на лікування

Чоловіки, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років

Особи у службових відрядженнях, студенти за освітніми програмами, спортсмени, волонтери (за певними критеріями), працівники деяких гуманітарних організацій тощо.

Водночас для працівників медіа та інформаційної сфери з 2026 року діятиме окремий механізм — виїзд дозволятиметься лише для виконання професійних завдань і не більш ніж на 60 днів. Для цього знадобляться закордонний паспорт, військово-обліковий документ, офіційне запрошення від іноземної сторони та підтвердження від Держкомтелерадіо.

Як раніше розповідав "Телеграф" в листі від Держкомтелерадіо має бути вказана дата виїзду та повернення, пункт пропуску та інші дані. При цьому прикордонники мають право все одно не випустити людину.