ФОПи платитимуть більше з 1 січня: на скільки зростуть податки

Вадим Михальченко
В Україні збільшаться податки для ФОПів. Фото Pexels.com. Фото Колаж "Телеграфу"

Українські підприємці вимушені будуть платити більше податкових відрахувань

Вже з 1 січня 2026 року в Україні зросте прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Це зумовить і збільшення податкових виплат для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

З першого дня 2026 року для підприємців в Україні почнуть діяти нові показники. "Телеграф" розкаже скільки потрібно буде платити ФОПам.

Що треба знати:

  • Вже з 1 січня українські підприємці зіштовхнуться зі збільшенням податків та зборів
  • Зростуть відрахування на єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок
  • Також зміняться ліміти на дохід всіх груп ФОП

Скільки платитимуть підприємці у 2026

ФОП 1 група

  • Єдиний податок (ЄП) – 332,80 гривень на місяць (10% від розміру прожиткового мінімуму);
  • Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);
  • Військовий збір (ВЗ) – 864,70 гривень на місяць (10% від розміру мінімальної зарплати).

Всього: 3 тисячі 99,84 гривень.

ФОП 2 група

  • Єдиний податок (ЄП) – 1729,40 гривень на місяць (20% від розміру мінімальної зарплати);
  • ЄСВ – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);
  • Військовий збір (ВЗ) – 864,70 гривень на місяць (10% від розміру мінімальної зарплати).

Разом: 4 тисячі 496,44 гривень.

ФОП 3 група

  • Єдиний податок (ЄП) – 5% від доходу;
  • Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);
  • Військовий збір (ВЗ) – 1% від доходу.

Збільшення лімітів у 2026 році

Також з 2026 року ліміти доходів для ФОП збільшуються. Зокрема, для:

  • 1 групи – 1 мільйон 444 тисяч 49 гривень.
  • 2 групи – 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень.
  • 3 групи – 10 мільйонів 91 тисяч 49 гривень.
З 1 січня в Україні збільшаться податки для ФОП. Фото Pexels.com

На скільки зросте "мінімалка" та прожитковий мінімум у 2026 році

Як повідомляв "Телеграф", згідно з законом "Про державний бюджет на 2026 рік" з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте з нинішніх 8 тисяч до 8 647 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшиться до 3328 гривень з нинішніх 3 028 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав що з 1 січня в Україні зміниться майже все. Будуть нові зарплати, пенсії, податки і правила виїзду за кордон.

