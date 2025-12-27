ФОПи платитимуть більше з 1 січня: на скільки зростуть податки

Українські підприємці вимушені будуть платити більше податкових відрахувань

Вже з 1 січня 2026 року в Україні зросте прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Це зумовить і збільшення податкових виплат для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

З першого дня 2026 року для підприємців в Україні почнуть діяти нові показники. "Телеграф" розкаже скільки потрібно буде платити ФОПам.

Що треба знати:

Вже з 1 січня українські підприємці зіштовхнуться зі збільшенням податків та зборів

Зростуть відрахування на єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок

Також зміняться ліміти на дохід всіх груп ФОП

Скільки платитимуть підприємці у 2026

ФОП 1 група

Єдиний податок (ЄП) – 332,80 гривень на місяць (10% від розміру прожиткового мінімуму);

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);

Військовий збір (ВЗ) – 864,70 гривень на місяць (10% від розміру мінімальної зарплати).

Всього: 3 тисячі 99,84 гривень.

ФОП 2 група

Єдиний податок (ЄП) – 1729,40 гривень на місяць (20% від розміру мінімальної зарплати);

ЄСВ – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);

Військовий збір (ВЗ) – 864,70 гривень на місяць (10% від розміру мінімальної зарплати).

Разом: 4 тисячі 496,44 гривень.

ФОП 3 група

Єдиний податок (ЄП) – 5% від доходу;

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);

Військовий збір (ВЗ) – 1% від доходу.

Збільшення лімітів у 2026 році

Також з 2026 року ліміти доходів для ФОП збільшуються. Зокрема, для:

1 групи – 1 мільйон 444 тисяч 49 гривень.

2 групи – 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень.

3 групи – 10 мільйонів 91 тисяч 49 гривень.

На скільки зросте "мінімалка" та прожитковий мінімум у 2026 році

Як повідомляв "Телеграф", згідно з законом "Про державний бюджет на 2026 рік" з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте з нинішніх 8 тисяч до 8 647 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшиться до 3328 гривень з нинішніх 3 028 гривень.

