ФОПи платитимуть більше з 1 січня: на скільки зростуть податки
Українські підприємці вимушені будуть платити більше податкових відрахувань
Вже з 1 січня 2026 року в Україні зросте прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Це зумовить і збільшення податкових виплат для фізичних осіб-підприємців (ФОП).
З першого дня 2026 року для підприємців в Україні почнуть діяти нові показники. "Телеграф" розкаже скільки потрібно буде платити ФОПам.
Що треба знати:
- Вже з 1 січня українські підприємці зіштовхнуться зі збільшенням податків та зборів
- Зростуть відрахування на єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок
- Також зміняться ліміти на дохід всіх груп ФОП
Скільки платитимуть підприємці у 2026
ФОП 1 група
- Єдиний податок (ЄП) – 332,80 гривень на місяць (10% від розміру прожиткового мінімуму);
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);
- Військовий збір (ВЗ) – 864,70 гривень на місяць (10% від розміру мінімальної зарплати).
Всього: 3 тисячі 99,84 гривень.
ФОП 2 група
- Єдиний податок (ЄП) – 1729,40 гривень на місяць (20% від розміру мінімальної зарплати);
- ЄСВ – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);
- Військовий збір (ВЗ) – 864,70 гривень на місяць (10% від розміру мінімальної зарплати).
Разом: 4 тисячі 496,44 гривень.
ФОП 3 група
- Єдиний податок (ЄП) – 5% від доходу;
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 1902,34 гривні на місяць (22% від розміру мінімальної зарплати);
- Військовий збір (ВЗ) – 1% від доходу.
Збільшення лімітів у 2026 році
Також з 2026 року ліміти доходів для ФОП збільшуються. Зокрема, для:
- 1 групи – 1 мільйон 444 тисяч 49 гривень.
- 2 групи – 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень.
- 3 групи – 10 мільйонів 91 тисяч 49 гривень.
На скільки зросте "мінімалка" та прожитковий мінімум у 2026 році
Як повідомляв "Телеграф", згідно з законом "Про державний бюджет на 2026 рік" з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросте з нинішніх 8 тисяч до 8 647 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшиться до 3328 гривень з нинішніх 3 028 гривень.
