В Украине с 1 января новые правила обжалования в сфере государственной регистрации: что изменилось

Обжаловать можно автоматические действия систем, бездействие органов и незаконный доступ к реестрам

С 1 января 2026 года в Украине изменился порядок обжалования решений государственных регистраторов. Вместо коллегий жалобы будут рассматривать специальные комиссии при Минюсте и его межрегиональных управлениях.

Что нужно знать:

Изменился порядок обжалования решений, действий или бездействия государственных регистраторов и автоматизированных результатов

Жалобы теперь рассматривают специальные комиссии при Минюсте и его межрегиональных управлениях

Что можно обжаловать:

автоматические действия (результаты работы электронных систем)

решения, действия или бездействие территориальных органов,

случаи, когда идентификаторы госрегистраторов были использованы посторонними лицами для доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество или Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований.

Привлеченные лица становятся участниками административного производства. Если суд отменит решение, принятое после рассмотрения жалобы, повторно ее не будут рассматривать, если нет соответствующего решения суда. Также по решению суда при удовлетворении жалобы в сфере государственной регистрации, Минюст или территориальный орган должны внести соответствующие изменения в реестры.

Государственные регистраторы вносят данные о приобретении, изменении или прекращении права собственности на квартиры, дома и земельные участки в Государственный реестр вещных прав. Фиксируют аресты, ипотеки или запреты на отчуждение имущества. Формируют и выдают выписки из реестра, которые являются основным доказательством права собственности. В компетенции госрегистратора также регистрация создания, реорганизации или ликвидации компаний, благотворительных фондов и партий, регистрация изменений в учредительных документах, правовой анализ.

